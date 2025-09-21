Lanzamiento del libro de Guillermo Núñez

Auditorio LOM, Concha y Toro 29, Metro República.

Martes 30 de septiembre – 19:00 horas.

A través de dibujos y textos breves, Guillermo Núñez explora obsesiones éticas, estéticas, políticas y existenciales, tanto personales como colectivas. Utiliza la tinta china y las manchas como herramientas para interrogar la condición humana y exorcizar el horror. El autor explora temas como la crueldad, la maldad y la resistencia ante el sufrimiento y la opresión. El libro se describe como una resistencia contra la muerte, el olvido y el horror, una búsqueda continua de supervivencia mediante el arte, el pensamiento y la escritura.

“El dibujo es un lenguaje, es otra poesía”, escribe Guillermo Núñez en esta suerte de manifiesto poético, mientras apuesta al lenguaje como un todo.

Son las certezas ya la vez las incertidumbres las que cruzan esta obra recogida en tanto libro de autor que, como otros trabajos de Guillermo Núñez, rinde tributo a un formato que desde su infancia despertó su fascinación. Por ello, (Quizás-Aún-Tal vez), cuya primera versión fue publicada en 2017, representa certezas, incertidumbres, nostalgias, pero, por sobre todo, resistencia.

Sobre el autor:

Destacado artista chileno de arte contemporáneo. Reconocido por su estilo distintivo y su exploración de una amplia gama de temas, incluyendo lo social, lo político y lo metafísico, Núñez ha dejado una marca indeleble en el mundo del arte. Su obra, que abarca pintura, escultura y grabado, ha sido exhibida tanto a nivel nacional como internacional, ganándose el reconocimiento y admiración de críticos y aficionados por igual. En 2007, su destacada contribución al arte chileno fue honrada con el prestigioso Premio Nacional de Artes Plásticas, consolidando aún más su posición como una figura destacada en el panorama artístico contemporáneo.