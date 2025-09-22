Convocatoria del Festival de las Ciencias 2025

Inscripciones AQUÍ.

Entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, Chile vivirá la séptima edición del Festival de las Ciencias, que este año tendrá como lema “Con ciencia contra la desinformación”.

El Festival de las Ciencias se ha consolidado como la mayor fiesta ciudadana de la ciencia y el conocimiento en Chile. Desde 2019, es organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en alianza con la academia, la industria y la sociedad civil y, desde 2023, se celebra en todas las regiones del país, transformándose en un encuentro descentralizado, abierto y gratuito, que invita a personas de todas las edades a descubrir la ciencia que les rodea y reconocer los saberes que poseen.

En esta séptima edición, el festival estará dedicado a reflexionar sobre el fenómeno de la desinformación, convocando a universidades, centros de investigación, colegios, museos, fundaciones y organizaciones sociales de todo Chile a inscribir sus actividades en la cartelera oficial del evento.

El Festival de las Ciencias 2025, bajo el lema “Con ciencia contra la desinformación”, invita a la ciudadanía a descubrir, preguntar y verificar la veracidad de las noticias, datos y cifras que circulan en redes sociales. Para ello, las instituciones están llamadas a desarrollar actividades que promuevan el conocimiento y la ciencia, ya sea a través de charlas, talleres, exposiciones o experiencias interactivas.