Exposición “El rostro como medio y reflejo: la rebelión Biométrica” en Valparaíso

Lo Blanco, Parcela 43 Panquehue, Haras Lonco, región de Valparaíso.

Inauguración: sábado 4 de octubre – 17:30 horas .

Museo Arte al Límite presenta su tercera exposición, “El rostro como medio y reflejo: la rebelión Biométrica”, curada por la argentina, radicada en Estados Unidos, Marisa Caichiolo.

En un mundo donde la tecnología redefine la percepción de la identidad, esta exhibición invita a reflexionar sobre la relación entre el rostro humano, la privacidad y el poder en la era digital. Las obras que componen esta muestra son en gran medida parte de la colección permanente del Museo Arte Al Limite, enriquecida por la participación de artistas invitados de diversas partes del mundo, como ha sido la tónica de este Museo, presentar obras nacionales e internacionales.

La exhibición propone un diálogo crítico entre pintura, escultura, fotografía y video, complementado con “performances” de diversos artistas de la muestra. A lo largo de la historia, el rostro, el retrato y el autoretrato han funcionado como actos de exploración de identidad, poder y vulnerabilidad. Hoy, estas prácticas coexisten con avances tecnológicos que permiten la recopilación y manipulación masiva de datos biométricos, poniendo en riesgo nuestra autonomía y nuestra intimidad. La muestra confronta al visitante con preguntas centrales: ¿qué significa la autenticidad en una era de simulación y vigilancia? ¿Qué implica la auto representación cuando los datos biométricos pueden ser identificadores, controladores y posibles herramientas de poder?

Desde los rostros que delimitan identidades hasta los algoritmos que los interpretan, la exposición revela la ambivalencia del rostro: arma de control y espejo de nuestra naturaleza. Instalaciones interactivas, como las de Ana Marcos, Villanueva, Lutyens, Fargas y Yoon Chung Han, exploran las aplicaciones y riesgos del reconocimiento facial y corporal, destacando implicaciones sociales y éticas en vigilancia, verificación de identidad y posibles abusos. Otras obras responden a los estados fisiológicos de los visitantes, creando un vínculo directo entre emoción y representación.

Las esculturas, fotografías y pinturas que muestran rasgos faciales testimonian la tangibilidad de nuestras identidades digitales, al tiempo que se revelan las múltiples formas en que los datos biométricos pueden ser manipulados, robados o reutilizados. El conjunto invita a pensar qué significa una “identidad real” más allá de los marcadores biométricos, y a cuestionar las implicaciones éticas y sociales de la tecnificación de la identidad.

Artistas participantes de la Colección Museo Arte al Límite:

1- José Luis Carranza, Perú (estará presente en la inauguración)

2- Mario Soro, Chile

3- Heide Hatry, Alemania

4- Eduardo Villanes, Perú

5- Maquiamelo, Colombia (estará presente en la inauguración)

6- Cristina Fresca, Argentina (estará presente en la inauguración)

7- Yves Hayat, Egipto

8- Petra Eiko, Alemania/USA

9- Harding Meyer, Brasil

10- Cecilia Avendaño, Chile

11- Salustiano, España

12- Bohdan Burenko, Ukrania

13- Craig WYLIE, Inglaterra

14- Diana Beltrán, Colombia

15- Eugenia Vargas Pereira, Chile

16- Ana Marcos, España (estará presente en la inauguración)

17- Marcos Lutyens, Inglaterra/ EE.UU. (estará presente en la inauguración) 18- Yoon Chung Han, Korea

19- Javier Bellomo, Argentina (estará presente en la inauguración)

20- Lluis Barba, España

21- Fargas, Argentina (estará presente en la inauguración)