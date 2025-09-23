Bienal de Artes Mediales

Santiago de Chile.

9 al 26 de octubre .

Más información AQUÍ.

La 17 Bienal de Artes Mediales de Santiago – Hiperrealidades se realizará bajo la curaduría del artista transdisciplinario Nicolás Oyarce Carrión.

La Bienales un encuentro de exploración, creación, exhibición e investigación dedicado al cruce entre artes, ciencias, tecnologías y sociedad, uno de los principales espacios de esta temática en Iberoamérica.

Organizada por la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas (CChV) desde 1993, cada bienal se posiciona como un gran evento cultural en torno a las artes mediales, confluyendo en ella el impulso de diversas instituciones culturales, sociales y artísticas.

Fue creada por un grupo de artistas bajo la dirección del artista, teórico y docente de la Universidad de Chile, Néstor Olhagaray. Desde entonces se ha consolidado como un referente para comprender la evolución de las artes mediales de Chile y el mundo que ofrece un espacio de reflexión, encuentro y exhibición para aquellas prácticas que experimentan con soportes, lenguajes y herramientas análogas y digitales.

En 2025, la 17 Bienal de Artes Mediales de Santiago – Hiperrealidades es una iniciativa acogida a la Ley de Donaciones Culturales y que es posible gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, y del Fondo de Fomento Audiovisual.