Concierto de guitarrista Mauricio Opazo en Biblioteca Nacional
- Sala América, Biblioteca Nacional, Alameda 651, Metro Santa Lucía.
- Viernes 26 de septiembre – 12:00 horas.
Mauricio Opazo Muñoz, guitarrista y académico de la UMCE, presentará la obra “Estudios Azules”.
