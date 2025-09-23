Publicidad
Concierto de guitarrista Mauricio Opazo en Biblioteca Nacional CULTURA Crédito: Cedida

Concierto de guitarrista Mauricio Opazo en Biblioteca Nacional

Por: El Mostrador Cultura

  • Sala América, Biblioteca Nacional, Alameda 651, Metro Santa Lucía.
  • Viernes 26 de septiembre – 12:00 horas.

Mauricio Opazo Muñoz, guitarrista y académico de la UMCE, presentará la obra “Estudios Azules”.

 

