Obra “Selk’nam: Tiempo de Renacer” en Providencia

Teatro de Carabineros, Vasconia 1523, Providencia.

Jueves 25 de septiembre – 19:00 horas .

Gratis.

El Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile presentará la obra con 26 bailarines y 12 músicos en el escenario.

“Esta es una puesta en escena que recoge los valores Selk’nam y busca dar cuenta de que su cultura no está extinguida como nos dicen los libros de historia, pues sus hijos y nietos siguen luchando por su reconocimiento”, explica el Director y Fundador del Ballet, Oscar Ramírez.

“Tenemos una responsabilidad como Universidad con la transmisión del patrimonio natural y cultural de este pueblo, destacando su cosmovisión y resistencia cultural”, comenta.

Esta puesta en escena destaca por su valiosa creación musical y coreográfica, diseñada tras un largo proceso de investigación etnográfica. Los vestuarios, utilería e imágenes que visten las escenas, invitan al público a sumergirse en las vivencias y ritos de la cultura Selk’nam.

El Ballet Folklórico Antumapu, a lo largo de sus 54 años de trayectoria, ha creado más de 12 obras que hoy en día siguen vigentes bajo la dirección musical de Sergio Córdova y la dirección de danza de Isabel Kirberg.