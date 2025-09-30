Obra “Sónica” en MIM

Museo Interactivo Mirador, Punta Arenas 7611, La Granja.

1, 2 y 3 de octubre.

Inscripciones AQUÍ.

Futuristas, el evento que desde 2019 ha acercado la ciencia a la infancia a través de experiencias innovadoras, regresa este 2025 con una propuesta única. Se trata de la obra de teatro gratuita “Sónica”, que tiene como eje central la música como puerta de entrada al conocimiento científico.

En sus cinco versiones anteriores, Futuristas ha explorado temáticas como la ciencia se relaciona en la vida cotidiana, aplicando el método científico a ámbitos como el deporte, el circo y el arte, convirtiéndose en un espacio reconocido por su capacidad de despertar interés en niños, niñas y adolescentes. Este año, la propuesta se centra en el universo sonoro y en cómo el sonido y la música puede estimular la creatividad, despertar la curiosidad y reforzar aprendizajes vinculados a fenómenos físicos, matemáticos y neurocientíficos.

La obra de teatro Sónica mostrará, a través de una puesta en escena inmersiva, que cada ritmo y melodía están sostenidos por principios científicos y tecnológicos. De esta forma, el espectáculo busca transmitir que la ciencia no es algo abstracto ni lejano, sino que se encuentra en las experiencias cotidianas.

“Estamos muy contentos de presentar una nueva edición de Futuristas, enmarcada en la conmemoración de los 15 años de Congreso Futuro. A lo largo de sus seis versiones, Futuristas se ha consolidado como un espacio para despertar la curiosidad y mostrar a niños, niñas y adolescentes que el conocimiento científico está en su vida cotidiana. Sabemos que acercarlo desde temprana edad no solo estimula la imaginación, sino que también desarrolla herramientas para enfrentar con creatividad y pensamiento crítico los desafíos del futuro”, señaló Marcela Oyarzún, directora estratégica de Fundación Encuentros del Futuro.

“El Senado, a través de Congreso Futuro, busca acercar la ciencia a todas las edades. Con Futuristas queremos encontrarnos con niños y niñas en diversas actividades que despierten su curiosidad y fortalezcan su pensamiento crítico. Estas primeras experiencias pueden abrir muchas puertas y marcar su manera de mirar el mundo. El Senado reafirma así su convicción de que la ciencia es un motor de cambio”, destacó Ximena Órdenes, presidenta Comisión Desafíos del Futuro.

Aldo Valle, ministro de de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación destacó que “Futuristas es una muestra concreta de cómo la ciencia puede dialogar con el arte y la creatividad para despertar la curiosidad de niños y niñas. La obra Sónica nos recuerda que la música no solo emociona, sino que también abre puertas al conocimiento científico, a la física, a las matemáticas y a la exploración del mundo que nos rodea. Desde el Ministerio de Ciencia valoramos profundamente este tipo de iniciativas, porque acercar la ciencia a la infancia es también sembrar futuro y garantizar que más jóvenes se atrevan a imaginar, aprender y crear”.

“Para el MIM es un honor ser parte de Futuristas 2025 y acoger en nuestros espacios una experiencia que une ciencia, arte y creatividad. Esta alianza refleja nuestro compromiso de acercar el conocimiento científico a niños, niñas y adolescentes de manera innovadora y accesible, en un año en que además celebramos 25 años como museo. Creemos que estas iniciativas fortalecen nuestro rol como institución pública dedicada a la divulgación, y contribuyen a que nuevas generaciones descubran que la ciencia está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana”, destacó Enrique Rivera, director ejecutivo del Museo Interactivo Mirador.

La actividad es gratuita previa inscripción y los cupos son limitados. Para inscribirse las personas deben completar el formulario disponible en futuristaschile.cl