Lanzamiento de la novela gráfica “Lanchas en la Bahía” de Manuel Rojas

Salón René García Valenzuela, Gran Logia de Chile, Marcoleta 659, Santiago.

Viernes 3 de octubre – 18:00 horas.

La obra es una adaptación de la obra clásica de Manuel Rojas, uno de los autores más influyentes de la literatura chilena y Premio Nacional de Literatura.

La nueva edición en formato gráfico ha sido realizada por Luis Beto Martínez (artista visual) y Christian Morales (guionista), quienes ya habían trabajado juntos en la aplaudida adaptación de “Hijo de Ladrón”.

Con esta segunda entrega, la dupla continúa con la misión de revitalizar la obra de Rojas para nuevas generaciones de lectores, trasladando al lenguaje de la historieta su mirada social, crítica y profundamente humana.

Sobre la novela “Lanchas en la bahía”

Publicada en 1932, fue la primera gran obra de Rojas y marcó el inicio de su trayectoria como uno de los principales novelistas chilenos. En ella se narra la historia de Eugenio, un joven que, tras quedarse dormido mientras debía cuidar embarcaciones en el puerto de Valparaíso, se ve forzado a buscar un nuevo destino en una ciudad dura y desigual.

Entre el trabajo como descargador, la amistad con Alejandro —quien busca organizar un sindicato de trabajadores— y las vivencias junto al Rucio, que lo introduce en los márgenes de la vida porteña, Eugenio se enfrenta a aprendizajes dolorosos sobre el amor, la violencia y la sobrevivencia. La obra refleja de manera descarnada cómo los sectores populares se ven atrapados en un destino adverso.

Rojas concentra su atención en personajes abandonados, marginales y golpeados por la injusticia social, construyendo a través de Eugenio una radiografía de la sociedad porteña y de sus luchas por dignidad. De este modo, la novela inaugura en su literatura un periplo centrado en la libertad humana, la capacidad de aprender desde la desgracia y la denuncia de una sociedad que consume a los más vulnerables.

Un puente entre literatura y nuevas audiencias

La novela gráfica “Lanchas en la Bahía” busca acercar este clásico de la narrativa chilena a públicos contemporáneos, especialmente a jóvenes, mediante un formato visualmente atractivo y narrativamente potente. Se trata de un proyecto que no solo actualiza el legado de Rojas, sino que también reafirma la vigencia de su mirada crítica frente a las desigualdades sociales y la condición humana.

Otro lanzamiento:

Sábado 4 de octubre de 2025.

19:30 horas.

Sala Galia de Bahía Utópica, Galos 685 – Cerro Alegre. Entrada liberada.