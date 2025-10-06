La batalla de tattoo en Peñalolén

Centro Cultural Chimkowe, Avenida Grecia 8787, Peñalolén.



11 y 12 de octubre .

Entradas AQUÍ.

Peñalolén será el epicentro de la Batalla del Tattoo 2025, el evento más grande de tatuajes, familiar y de cultura alternativa en Chile, que reunirá a cientos de tatuadores nacionales e internacionales junto con un cartel musical imperdible.

Durante dos jornadas, el público podrá sumergirse en un espacio que combina lo mejor del arte corporal con shows en vivo, stands especializados, competencias y exhibiciones. La Batalla del Tattoo se ha consolidado como un referente de la escena, ofreciendo una plataforma para artistas consagrados y emergentes de toda Latinoamérica.

El festival contará con un line-up encabezado por Santaferia, la banda de cumbia más popular de Chile, y Flema, íconos del punk argentino. También se presentarán agrupaciones como Machuca, Sonora de llegar, Sonora 5 Estrellas, 2X, Son robos o sobornos, Los Mox, Zita Zoe, Kanto, entre muchos más.

Además, BDT Music, hizo un concurso para que bandas pudieran concursar y ganar un espacio para presentarse en la batalla, los ganadores de este año fueron Skalloween y 5to nativo.

La Batalla del Tattoo reunirá a más de 250 tatuadores nacionales e internacionales que competirán en distintas categorías, mostrando su talento y creatividad en vivo. Los asistentes podrán apreciar nuevas tendencias, estilos y propuestas de artistas reconocidos, además de acceder a tatuajes realizados en el mismo festival.

Más allá de la competencia, el evento busca ser un espacio de encuentro y celebración de la cultura urbana y alternativa. Habrá stands de ropa, accesorios, insumos de tatuaje, graffiti, ilustraciones, zona kids, bicicletas lowrider, tiendas de emprendimientos, motociclismo, piercing y muestras, además de un patio gastronómico con variadas opciones para disfrutar durante toda la jornada.

Sábado 11

– Flema

– Sonora de Llegar

– Son Robos o Sobornos

– 2X

– 562

– Sicknot

– Kanto

Domingo 12

– Santaferia

– Machuca

– Los Mox

– Sonora 5 Estrellas

– Zita Zoe

– Kanto