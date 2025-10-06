Ópera “Una vaca mirando el piano” en San Joaquín

Auditorio Andrónico Luksic Abaroa, Campus San Joaquín, UC, Metro San Joaquín.

Estreno: jueves 16 de octubre – 13:30 horas .

Entrada liberada.

Más información AQUÍ.

La ópera de cámara compuesta por Miguel Farías, reconocido y premiado compositor de ópera nacional, se basa en una obra homónima de Alejandro Sieveking, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2017. Temas sociales, ecológicos y éticos contemporáneos moldean la narración de esta ópera, con un lenguaje sonoro y visual que se instala desde la problemática propuesta por el autor desde una producción innovadora y sustentable.

La obra nace de un proyecto interdisciplinario desarrollado en la Pontificia Universidad Católica de Chile por los académicos Doris Silva y Miguel Farías (Instituto de Música UC), Felipe Ossio (Escuela de Construcción Civil UC) y Rodrigo Cádiz (Escuela de Ingeniería e Instituto de Música UC), con el patrocinio de la Dirección de Arte y Cultura UC. El propósito central es la creación de la primera ópera sustentable en Chile, integrando los principios de la economía circular en todo su proceso de creación y producción.

Circularidad y experimentación sonora

En sintonía con su mensaje, la puesta en escena se basa en desechos de la construcción, asimismo el vestuario se sustenta en materiales reciclados. A través de la colaboración con Rodrigo Cádiz, estos mismos materiales fueron transformados en instrumentos musicales electrónicos mediante microfonía y sensores, incorporándose en tiempo real a la sonoridad de la ópera. Todo esto será complementado con una puesta en escena sustentable en base a despliegues lumínicos.

“ Con este proyecto no solo retomamos la producción de óperas en la UC, sino que nos involucramos directamente en la discusión actual sobre desigualdad, equilibrios sociales y el individualismo como uno de los grandes problemas de la sociedad contemporánea. Esta obra no solo es un hito institucional sino que aspiramos a que lo sea a nivel nacional e internacional, demostrando así el impacto que es posible concretar desde la UC”, dice Miguel Farías, creador de la ópera.

Un montaje formativo y replicable

La música está escrita para 6 instrumentistas y 8 cantantes, un formato que permite un montaje ágil y adaptable a distintos espacios, facilitando la difusión del género operático en Chile. El elenco combina músicos profesionales y estudiantes, convirtiendo el proyecto en un espacio formativo para nuevas generaciones.

Equipo artístico

Dirección musical : Gerard Ramos

: Gerard Ramos Composición y codirección escénica : Miguel Farías

: Miguel Farías Codirección escénica y soprano : Doris Silva

: Doris Silva Codirección escénica e Iluminación: Constanza Thumler y Angelo Olivier

Constanza Thumler y Angelo Olivier Asistente de investigación: Constanza Thumler

Constanza Thumler Elenco vocal : Marisol Vega, Valeria Vega, Matías Jara, Gonzalo Araya, Felipe Caro, Diego Álvarez, Maximiliano Bustíos

: Marisol Vega, Valeria Vega, Matías Jara, Gonzalo Araya, Felipe Caro, Diego Álvarez, Maximiliano Bustíos Instrumentistas : Francesca Montefusco (violín), Vicente Burgos (viola), Marcelo Mella (violonchelo), Natalia Martorell (flauta traversa), Marco Guineo (clarinete), Joaquín López (percusión)

: Francesca Montefusco (violín), Vicente Burgos (viola), Marcelo Mella (violonchelo), Natalia Martorell (flauta traversa), Marco Guineo (clarinete), Joaquín López (percusión) Electrónica y escenografía : Rodrigo Cádiz

: Rodrigo Cádiz Pianistas correpetidores : Juan Cristóbal Undurraga e Israel Manríquez

: Juan Cristóbal Undurraga e Israel Manríquez Asesor de sustentabilidad: Felipe Ossio