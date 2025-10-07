Documental “La lección de anatomía” en M100
Documental “La lección de anatomía”
- Centro Cultural Matucana 100, Matucana 100, Santiago.
- Sábado 11 de octubre – 17:00 horas.
- Gratis.
El documental, sobre la obra de Arturo Duclos a partir de la obra homónima de 1983, “La lección de anatomía”, será exhibido en el marco del cierre de la muestra del artista “La belleza y la furia” en el centro cultural.
Previamente, a las 16:00 horas, además habrá una visita guiada.
Ficha técnica:
Dirección y guión: Dominique Martel
Cámara: Camila Langlois, Pablo Vivanco, Dominique Martel
Sonido: Boris Herrera
Montaje: Camila Langlois
Música: Domingo Duclos
Subtítulos: Bettina Bettati
