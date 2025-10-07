Documental “La lección de anatomía” en M100

Documental “La lección de anatomía”

Centro Cultural Matucana 100, Matucana 100, Santiago.



Sábado 11 de octubre – 17:00 horas .

Gratis.

El documental, sobre la obra de Arturo Duclos a partir de la obra homónima de 1983, “La lección de anatomía”, será exhibido en el marco del cierre de la muestra del artista “La belleza y la furia” en el centro cultural.

Previamente, a las 16:00 horas, además habrá una visita guiada.

Ficha técnica:

Dirección y guión: Dominique Martel

Cámara: Camila Langlois, Pablo Vivanco, Dominique Martel

Sonido: Boris Herrera

Montaje: Camila Langlois

Música: Domingo Duclos

Subtítulos: Bettina Bettati