Festival Internacional de Fotografía Chillán Análogo – FICHA Fest

Teatro Municipal de Chillán, Dieciocho de Septiembre 590, Chillán.



16 al 19 de octubre .

Entre el 16 y el 19 de octubre se realizará la tercera edición del Festival Internacional de Fotografía Chillán Análogo – FICHA Fest en la región de Ñuble con invitados internacionales, exposiciones, talleres gratuitos, y mucho más. Todas las actividades son gratuitas.

“FICHA es mucho más que un festival de fotografía: es un acto de descentralización cultural. Es llevar el oficio fotográfico hacia las comunas y territorios para construir comunidad desde lo local y lo latinoamericano. A través de nuestra convocatoria buscamos reunir miradas diversas, invitar a la contemplación, a la experimentación y a compartir el oficio. FICHA es una invitación a construir identidad desde lo análogo y lo colectivo”, destacó Luigi Brisso Pifferi, director de FICHA Fest.

Este 2025, FICHA vuelve con fuerza y proyección. Bajo el lema “Revelar territorios desde lo análogo”, el festival propone cuatro días de comunidad, memoria y experimentación fotográfica, situando al sur de Chile como un nodo visual latinoamericano. FICHA Fest es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Una de las grandes novedades será el cambio de sede: la exposición latinoamericana de FICHA se instalará por primera vez en la obra gruesa del Teatro Municipal de Chillán, un espacio cargado de historia que abrirá sus puertas para acoger obras de fotografía analógica de alto nivel. En la muestra titulada “Esto es América” estará abierta al público del 16 de octubre al 30 de noviembre y cuenta con la participación de Eugenia Vargas Pereira (Chile), Florence Goupil (Perú), Kelly Ledezma (Bolivia), Paty Banda (México), Máximo Corvalán Pincheira (Chile) y Luigi Brisso Pifferi (Chile).

Por otra parte, la exposición colectiva FOTOMUNDI Latinoamericano también se podrá apreciar en el Teatro Municipal de Chillán del 16 de octubre al 30 de noviembre. Este montaje cuenta con piezas fotográficas de 14 países de Latinoamérica: Chile, Colombia, México, Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, República Dominicana, Venezuela, Cuba, Costa Rica, Uruguay, Honduras.

El Centro Cultural Municipal de Chillán será el espacio destinado a los talleres gratuitos, dictados por destacados fotógrafos internacionales Célica Véliz (Argentina), Arturo Talavera (México), Walter Blas (Concepción). Estos se enfocarán en compartir conocimientos y experiencias en torno a la fotografía análoga, química y artesanal, disciplinas que siguen despertando gran interés por su profundidad técnica y estética.

Otro de los hitos a destacar es el estreno en Chile del documental “Julia se revela” (2024) de Claudia Holgado y Andrea Quiroz, que relata la historia de Julia Chambi, primera fotógrafa andina peruana.

Una de las novedades de 2025 es la investigación patrimonial del Barrio Ultraestación y Eje Brasil, zonas clave en la historia urbana de Chillán tras el terremoto de 1939. A través de entrevistas, archivos y registros, esta iniciativa busca reconstruir una memoria local que se activará en una muestra visual, una publicación y una caminata fotográfica comunitaria abierta a todo público. La información sobre el recorrido se puede encontrar en la web oficial del evento fichafest.cl.

FICHA Fest, también, realizará una muestra con los trabajos desarrollados por niños y niñas de escuelas públicas Liceo Bicentenario de Excelencia Técnico Puente Ñuble y Escuela La Loma, del sector El Manzano, camino a San Nicolás, quienes participarán en las mediaciones fotográficas dirigidas a las infancias, reforzando el compromiso del festival con la educación artística y la descentralización cultural.

MÁS SOBRE FICHA FEST

FICHA Fest – Festival Internacional de Fotografía Chillán Análogo- nace en 2022 como una invitación a construir una comunidad análoga, viva y latinoamericana. Desde Chillán, al sur de Chile, este festival propone volver al origen para contemplar y hacer presente. Es un espacio de encuentro que reúne a fotógrafos, artistas y oficios en torno a la fotografía análoga, química y artesanal, acercándose a la vida cotidiana, a las escuelas públicas, barrios y públicos diversos. A través de talleres, exposiciones, conversatorios, mediaciones, excursiones y fotolibros, FICHA cultiva una fotografía que se habita y se comparte. Un lenguaje visual ligado al oficio, la vida lenta, el reciclaje, la reflexión y al arte hecho a mano.

Desde su nacimiento en 2023, FICHA Fest se ha consolidado como el principal encuentro de fotografía análoga en Chile y América Latina. Lo que comenzó como una reunión inédita de más de 150 fotógrafos y mil imágenes de Arica a la Patagonia, hoy es un espacio continental de intercambio, formación y creación visual.

En 2024, la convocatoria creció: llegaron 1.500 obras de diez países latinoamericanos y Chillán recibió a asistentes desde Colombia, Brasil y México, configurando un verdadero circuito de turismo cultural en torno a la fotografía química y artesanal.