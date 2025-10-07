Réquiem de Mozart de Teatro Municipal de Arica

Teatro Municipal de Arica, General Manuel Baquedano 234, Arica.



Viernes 10 de octubre – 20:00 horas .

Entrada liberada.

En el marco de su aniversario número 52, el Coro UTA ofrecerá una presentación especial. La puesta en escena reunirá coro, solistas y pianista acompañante, en una interpretación que busca conectar con la emocionalidad profunda de una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico occidental.

Compuesta en 1791 y finalizada por Franz Xaver Süssmayr tras la muerte de Mozart, el Réquiem se distingue por su dramatismo, su estructura coral sofisticada y la intensidad expresiva de movimientos como el “Lacrimosa”, considerado uno de los pasajes más conmovedores de la música sacra europea.

La interpretación de esta obra representa no sólo un desafío técnico y artístico, sino también una oportunidad para visibilizar el trabajo sostenido del Coro UTA en la formación vocal, la difusión cultural y el fortalecimiento de la identidad institucional a través de la música.

Como parte de esta celebración artística y comunitaria, el director del Coro UTA, Miguel Platero Galarce, destacó el valor simbólico de este concierto y extendió una invitación abierta a la ciudadanía.

‘’Queremos invitar a toda la comunidad ariqueña a que nos acompañen en nuestro concierto Aniversario N°52, en esta oportunidad estrenamos el Réquiem Wolfgang Amadeus Mozart’’.