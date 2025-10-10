Video musical “Energía Remix”

Vía Youtube.

Tras el éxito de “Energía”, lanzada el pasado 23 de mayo, los artistas puertorriqueños Joantony y Brytiago presentan “Energía Remix”, una versión renovada que eleva la propuesta original con la participación de Casper Mágico, Hanzel La H y Jouseph Yadiel.

El remix mantiene la esencia del beat de reggaetón y los hooks melódicos que hicieron destacar la canción original, pero incorpora versos inéditos que aportan dinamismo y frescura. Cada invitado imprime su propio sello: Casper Mágico con su estilo callejero y auténtico, Hanzel La H con su energía cruda y directa, y Jouseph Yadiel con un aire fresco desde la nueva generación urbana. El resultado es un himno del movimiento latino que conecta distintas voces y audiencias.

Brytiago es uno de los intérpretes más influyentes del reggaetón actual, con múltiples discos de platino y colaboraciones con Bad Bunny, Arcángel, Ñengo Flow, Nio García y Jay Wheeler, entre otros. Su hit “Asesina” está certificado 9 veces platino por la RIAA, y su estilo único lo ha consolidado como una de las figuras más respetadas de la música urbana. Por su parte, Joantony (JOA), cantante, compositor y empresario nacido en Carolina, Puerto Rico, acumula 2 discos de diamante y más de 50 discos de platino como compositor certificado por la RIAA. Además, es fundador de Trap House Latino, una plataforma estilo podcast que se ha convertido en una de las más influyentes en la conversación urbana del mundo hispano.

La colaboración se expande con la presencia de Casper Mágico, figura clave del trap y reggaetón puertorriqueño, reconocido por su autenticidad y por ser cofundador de Flow La Movie, sello detrás de éxitos globales. También participa Hanzel La H, cantante y productor que debutó en 2020 con “El Proceso” y desde entonces ha conectado con audiencias en Puerto Rico, el Caribe y España gracias a sus letras crudas y reales, colaborando con artistas como Ankhal y Ele A El Dominio. Finalmente, Jouseph Yadiel aporta un aire fresco y juvenil desde la nueva generación urbana, conectando con públicos emergentes y reforzando el espíritu de innovación del remix.

“Energía Remix” se lanza con el respaldo de audiencias combinadas que superan los 25 millones de seguidores, garantizando un impacto masivo en plataformas y redes sociales. Brytiago suma más de 19 millones de seguidores globales, mientras que Casper Mágico aporta 5.8 millones y Hanzel La H consolida su presencia con más de 1.2 millones. La visibilidad del tema se amplifica también con el apoyo de Trap House Latino, que alcanza a más de 1.2 millones de fanáticos activos del género.

Este lanzamiento será tratado como prioridad regional dentro de la estrategia de ONErpm, que desplegará campañas de publicidad digital, apoyo editorial en plataformas de streaming y cobertura mediática en toda la región Latin-Iberia. De esta manera, “Energía Remix” no solo refuerza el éxito de la versión original, sino que también consolida a Brytiago, Joantony, Casper Mágico, Hanzel La H y Jouseph Yadiel como voces clave en la evolución del reggaetón contemporáneo.