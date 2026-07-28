Mario Herrera y alza de aranceles de EEUU a Chile: “Agenda de derecha de Trump no tiene beneficio”

El cientista político y director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera, aseguró que la decisión del gobierno de Donald Trump de aplicar un arancel adicional del 12,5% a las importaciones chilenas demuestra que el acercamiento político del Ejecutivo de José Antonio Kast con la administración estadounidense no ha dado resultados.

En entrevista con Al Pan Pan, de El Mostrador, Herrera sostuvo que la medida confirma que la estrategia de alineamiento con Trump no ha significado ventajas para Chile.

“Participar de la agenda de derecha de Trump no tiene ningún beneficio para el país. No salimos de los aranceles, no fue una política distinta a la que se tomó en su momento con (Gabriel) Boric y, además, estamos traicionando parte de los principios que han guiado nuestra política exterior durante los últimos 20 o 25 años, que es la apuesta por el multilateralismo”, afirmó.

El académico añadió que la decisión estadounidense resulta especialmente significativa porque fue adoptada frente a un gobierno de derecha.

“Es distinto a que lo haga sobre Boric. Es un gobierno de derecha que, además, una de las primeras cosas que hizo en el caso de Kast fue ir a esta reunión, a esta cumbre de los presidentes de derecha de América Latina, y siempre ha dado declaraciones favorables”, señaló.

Herrera sostuvo que la política comercial impulsada por Trump demuestra que Estados Unidos se ha convertido en un socio impredecible.

“Es un actor poco confiable, en la medida que hagas lo que hagas vas a obtener siempre el mismo resultado, que son más aranceles o algún problema asociado con la economía”, afirmó.

El cientista político también abordó las diferencias públicas entre el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien calificó la medida como “injusta” y “decepcionante”, y el canciller Francisco Pérez Mackenna, que optó por una postura más cauta frente a Washington.

A su juicio, esas declaraciones reflejan una disputa más profunda dentro del oficialismo.

“Esta descoordinación o esta disputa entre los dos ministros refleja muy bien uno de los problemas que está teniendo la derecha hoy en día, entre una derecha radical y una derecha más tradicional”, sostuvo.

Según Herrera, mientras un sector busca separar la política exterior de las diferencias ideológicas, otro intenta integrar ambas dimensiones en una misma estrategia.

“La derecha más tradicional optaría porque tenemos que separar la agenda económica y de política exterior de una agenda política más interna, mientras que la otra derecha une todo dentro del mismo escenario. Ahí es donde empiezan a aparecer precisamente las contradicciones dentro de la propia derecha”, indicó.

Finalmente, el académico cuestionó que una administración que se identifica con el libre mercado termine enfrentando políticas comerciales proteccionistas.

“No hay nada menos liberal que un arancel. Un arancel es una medida proteccionista frente a una economía de otro país. No hay nada menos libre mercado que fijar y aceptar un arancel. Entonces, ahí la derecha entra dentro de su propia trampa”, concluyó.