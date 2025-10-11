Festival Ladera Sur
Festival Ladera Sur
- Parque Santa Rosa de Apoquindo, Av. Cristóbal Colón 8914, Las Condes.
- 28, 29 y 30 de de noviembre.
- Entradas en Ticketmaster.
Ana Tijoux, Gepe, Quique Neira, Nova Materia, entre otros, encabezarán el cartel musical de este panorama único, que combinará música en vivo, conocimiento y experiencias inspiradoras en torno a la naturaleza.
El encuentro contará además con la participación de la reconocida oceanógrafa y exploradora marina de National Geographic Sylvia Earle, junto a otros destacados speakers que compartirán charlas sobre naturaleza, innovación y sustentabilidad, reforzando así su propuesta integral de aprendizaje, conciencia y disfrute.
