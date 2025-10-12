Exposición “Lago Ranco Williche, grabados de la Memoria”

Corporación Lago Ranco, calle La Serena 199, comuna de Lago Ranco.



Inauguración: viernes 17 de octubre – 18:30 horas.

La propuesta artística compuesta por un conjunto de diez obras realizadas en técnica de grabado en xilografía es un trabajo del artista ranquino Antü Antillanca.

La exposición estará disponible para ser visitada de forma gratuita durante octubre y tiene como objetivo gestar un proceso que contribuya a la preservación de la memoria cultural mapuche williche a través de las artes gráficas a la vez de visibilizar la cosmovisión local, fomentar el diálogo intercultural y la innovación artística mediante el grabado como medio para revivir relatos ancestrales de forma contemporánea.