Rotativo de Cine Terror de Culto

Teatro Oriente, Av. Pedro de Valdivia 099, Providencia.



Jueves 30 de octubre – 17:00 horas .

Entrada liberada, cupos limitados AQUÍ o boletería del teatro (atiende de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas). Máximo 2 tickets por persona para cada película. El ingreso será por orden de llegada.

Para celebrar una nueva fecha de Halloween, la Fundación Cultural de Providencia ha programado una nueva jornada -tras el éxito del año pasado-, con un rotativo de cine de terror en la pantalla del Teatro Oriente con 4 cintas de la saga de culto “La Profecía”.

Se trata de la exhibiciónde las películas de culto: La Primera Profecía, La Profecía, Damien: La Profecía II, y para cerrar, La Profecía III: El Conflicto Final.

La entrada es gratuita y la invitación a los fanáticos del miedo y los escalofríos es a que acudan al teatro caracterizados con sus personajes favoritos y así compartir entretenidas historias en redes sociales.

Horarios de proyección:

17:00 a 19:00 horas – La Primera Profecía (2024 – 1h 59m – 14+)

19:10 a 21:00 horas – La Profecía (1976 – 1h 51m – 15+)

21:10 a 23:00 horas – Damien: La Profecía II (1978 – 1h 51m – 16 +)

+) 23:10 a 01:00 horas – La Profecía III: El Conflicto Final (1981 – 1h 48m – 18+)