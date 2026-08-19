Kast viaja al norte tras decretar estado de catástrofe en Tocopilla

El Presidente José Antonio Kast viajará este miércoles a la Región de Antofagasta para inspeccionar los daños provocados por las lluvias y aluviones. La visita ocurre después de que decretara estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla, donde la activación de quebradas obligó a evacuar a cerca de dos mil personas. El Gobierno designará a un jefe de la Defensa Nacional para coordinar el despliegue. En Iquique y Huara se mantiene la Alerta Roja por socavones, cortes de caminos, fallas eléctricas y personas aisladas. Veinte comunas del norte suspendieron sus clases para esta jornada.

Matthei y Kaiser cuestionan la reforma constitucional de seguridad de Kast

La reforma de seguridad ingresada por el Gobierno al Senado enfrenta objeciones desde la derecha y la oposición. Evelyn Matthei rechazó modificar la Carta Fundamental para responder a la delincuencia y advirtió sobre las atribuciones que concentraría el Presidente en el nuevo estado de excepción. La propuesta permitiría declararlo por 120 días y prorrogarlo por otros 120 sin autorización previa del Congreso. Johannes Kaiser afirmó que será necesario limitar esas facultades o rechazar el proyecto. El expresidente Gabriel Boric habló de una restricción de libertades inédita en democracia. La ofensiva complica la búsqueda del quórum requerido.

Caso Sartor: Clark y los Larraín quedan en prisión preventiva

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Michael Clark, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez en la investigación del caso Sartor. Para resolver las cautelares, el tribunal estimó acreditados seis de los siete delitos imputados por la Fiscalía, entre ellos administración desleal, estafa, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y lavado de activos. El Ministerio Público cifró en cerca de 200 millones de dólares los recursos comprometidos. Otros dos imputados quedaron con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional. El plazo de investigación será de 120 días. [*]

PIB cae 0,2 % y completa dos trimestres con variación anual negativa

La economía chilena se contrajo 0,2 % anual durante el segundo trimestre y completó dos períodos consecutivos con variaciones negativas, de acuerdo con el Banco Central. El instituto emisor corrigió además la caída del primer trimestre desde 0,5 % hasta 0,3 %. El resultado estuvo marcado por el retroceso de 6,4 % de la minería, la baja de las exportaciones y el estancamiento de la inversión. El PIB no minero avanzó 0,7 % y el consumo de los hogares creció 1,2 %. En términos desestacionalizados, la actividad no registró variación frente al trimestre anterior, por lo que el dato no configura por sí solo una recesión técnica.

Proyecto ligado al hermano de Quiroz avanza pese a alerta de remociones

El proyecto inmobiliario Alto Santorini, vinculado a Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda, obtuvo una resolución ambiental favorable pese a las advertencias técnicas por remociones en masa. Sernageomin sostuvo que no era posible descartar impactos significativos ni riesgos para la población en el campo dunar de Concón. La iniciativa estuvo entre los proyectos monitoreados por un mecanismo creado para acelerar inversiones y liderado desde Hacienda. La familia de Víctor Quiroz participa indirectamente en el 12 % de la propiedad. No existen antecedentes que acrediten una intervención directa del ministro Jorge Quiroz en la aprobación.

EE. UU. sanciona a la presidenta del Tribunal Penal Internacional

Estados Unidos amplió su ofensiva contra el Tribunal Penal Internacional y sancionó a su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, y al fiscal senegalés Abdoulaye Seye. Las medidas ordenan congelar eventuales activos bajo control estadounidense y los excluyen del sistema financiero de ese país. Washington acusa al tribunal de investigar a funcionarios de Estados que no reconocen su jurisdicción. El organismo respondió que las sanciones socavan el Estado de Derecho y aseguró que no se dejará intimidar. La decisión aumenta la presión sobre los 125 países miembros, entre ellos Chile, para que revisen su respaldo a la institución.

OMS alerta que el brote de ébola en Congo sigue fuera de control

La Organización Mundial de la Salud advirtió que el brote de ébola en la República Democrática del Congo continúa lejos de estar bajo control. La emergencia acumula casi cinco mil casos confirmados y más de 2.300 muertes, convirtiéndose en la segunda peor epidemia registrada de esta enfermedad. La OMS reconoció que todavía existen cadenas de transmisión desconocidas y que numerosas personas están muriendo fuera de los centros de tratamiento. El riesgo sanitario es considerado muy alto dentro del país y alto en Uganda y otros Estados vecinos. El brote ya afecta a seis provincias y un viajero llevó el virus a Francia durante julio.

La UC cae 0-3 ante Estudiantes y queda fuera de la Libertadores

Universidad Católica quedó eliminada de la Copa Libertadores después de perder por tres goles a cero ante Estudiantes de La Plata en el Claro Arena. El conjunto argentino cerró la serie de octavos de final con un marcador global de cuatro a uno. Joaquín Correa abrió la cuenta al final del primer tiempo y Guido Carrillo anotó un doblete durante la segunda etapa. La UC afrontó el encuentro sin su goleador Fernando Zampedri, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, además de otras bajas. Estudiantes avanzó a los cuartos de final y enfrentará al ganador de la llave entre Rosario Central y Corinthians.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.