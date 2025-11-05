Publicidad
Feria del Libro de Puerto Aysén CULTURA Crédito: Cedida

Feria del Libro de Puerto Aysén

Por: El Mostrador Cultura

  • Plaza de Puerto Aysén, Puerto Aysén.
  • 6 al 9 de noviembre.
  • Entrada liberada.

El evento  contará con la presencia de destacados autores nacionales como Elicura Chihuailaf y Lina Meruane, así como también una nutrida parrilla de Talleres, Shows Musicales y Presentaciones de Libros Locales.

