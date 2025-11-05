CULTURA
Feria del Libro de Puerto Aysén
- Plaza de Puerto Aysén, Puerto Aysén.
- 6 al 9 de noviembre.
- Entrada liberada.
El evento contará con la presencia de destacados autores nacionales como Elicura Chihuailaf y Lina Meruane, así como también una nutrida parrilla de Talleres, Shows Musicales y Presentaciones de Libros Locales.
