Festival UDARA en Viña del Mar

Teatro Municipal, Plaza Vergara s/n, Viña del Mar.

Viernes 14 de noviembre – 18:30 horas.

El evento será el escenario del cierre de la celebración de los 10 años del Festival UDARA, un encuentro impulsado por mujeres que durante una década han visibilizado el rock nacional con enfoque de género y perspectiva descentralizadora.

El Festival UDARA, cultura, mujeres y rock culmina así un año especial que incluyó ediciones en Temuco y Arica, reafirmando su compromiso con la circulación del rock hecho por mujeres a lo largo del país.

“Esperamos que muchas personas de la región y de otros territorios, amantes de la música y el rock, lleguen a celebrar con nosotras estos 10 años difundiendo y apoyando el rock hecho con y por mujeres. Estamos felices de que el Municipal de Viña nos haya abierto las puertas y confiado en recibir este festival que tendrá como invitadas a grandes referentes del rock y la creación femenina nacional. Nuestro festival nace del esfuerzo colectivo de mujeres músicas que queremos inspirar a las nuevas generaciones a confiar en sus talentos y a abrirse espacios desde la convicción y la autogestión”, comenta Marcela Venegas, directora de comunicaciones de la Corporación UDARA.

La jornada se extenderá entre las 18:00 y las 22:30 hrs y contará con la presencia de referentes imprescindibles del rock chileno contemporáneo: Camila Moreno, con un repertorio que recorrerá su trayectoria e incluirá su más reciente producción “La Primera Luz”; América Paz junto a su banda, mostrará la fuerza de su proyecto solista, en donde el rock se funde con el virtuosismo instrumental; Cactus Andante, agrupación originaria de San Antonio, con un sello poético y visceral que ha marcado la nueva escena femenina; y la emblemática Banda UDARA 2025, dirigida por Poli Cádiz, que reunirá a destacadas músicas en una propuesta colectiva que verisonará a grandes exponentes del rock latinoamericano y nacional.

Además, el Festival incluirá en Viña del Mar el exitoso taller “Calibra tu voz y grita!” a cargo de la coach vocal y cantante, Majo Calderón, el que se ha desarrollado con gran convocatoria en los festivales de Temuco y Arica. El taller se realizará el viernes 14 de noviembre a las 12 hrs. en la sala de ballet del Teatro Municipal de Viña del Mar, es gratuito y con cupos limitados previa inscripción acá.

Durante estos diez años, UDARA ha consolidado un espacio único de encuentro entre cultura, mujeres y rock, generando comunidad y visibilizando proyectos femeninos en todo el territorio. Su paso por diversas ciudades de Chile ha permitido ampliar audiencias, fomentar la creación y fortalecer la presencia de las mujeres en la industria musical nacional.

El cierre de los 10 años de Festival UDARA invita a disfrutar de una noche inolvidable en el corazón de Viña del Mar, una celebración abierta, potente y llena de música hecha por mujeres. Entrada liberada. Para asegurar tu cupo ingresa acá.

Proyecto financiado por el Fondo de la Música 2025, apoyado por la Municipalidad de Viña del Mar y la SCD.