Vivanco romperá su silencio ante Fiscalía: declarará en agosto por caso Muñeca Bielorrusa

Después de meses defendiendo públicamente su inocencia, Ángela Vivanco deberá hacerlo ahora ante quienes la investigan. La Fiscalía fijó para el próximo miércoles 5 de agosto la primera declaración formal de la exministra de la Corte Suprema como imputada en la arista “Muñeca Bielorrusa” del caso Hermosilla, una diligencia considerada clave para el futuro de una de las investigaciones por corrupción judicial más sensibles de los últimos años.

La comparecencia se realizará en dependencias del OS7 de Carabineros, en Providencia, luego de que la defensa de Vivanco solicitara al Ministerio Público fijar día y hora para que entregara su versión de los hechos. Según consigna La Tercera, la petición fue presentada tras su salida de prisión preventiva, medida que fue reemplazada por arresto domiciliario total debido a su estado de salud.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, investiga a la exsuprema por los delitos de cohecho y lavado de activos. La tesis del Ministerio Público sostiene que habría recibido sobornos, a través de su entonces pareja Gonzalo Migueles, de los abogados Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas para favorecer al consorcio Belaz Movitec (CBM) en un litigio contra Codelco.

Hasta ahora, Vivanco solo ha rechazado las acusaciones en declaraciones a la prensa. El 5 de agosto será la primera vez que responderá formalmente ante los fiscales, quienes buscarán esclarecer su intervención en la rápida tramitación y resolución de los recursos presentados por CBM, un aspecto que exministros y actuales integrantes de la Corte Suprema han calificado como inusual.

Los investigadores también pretenden interrogarla sobre su relación con el estudio jurídico de Lagos y Vargas, las razones por las que no se inhabilitó en la causa y las menciones que tanto Lagos como Migueles realizaron sobre ella en sus respectivas declaraciones.

La diligencia se producirá pocos días antes de la audiencia fijada para el 13 de agosto, en la que el tribunal revisará las medidas cautelares de Eduardo Lagos y discutirá una nueva ampliación del plazo de investigación, en una causa que sigue acumulando antecedentes sobre el pago de sobornos para influir en decisiones del máximo tribunal del país.