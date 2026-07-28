De “Escucha su Corazón” a privatizar Codelco: La Moneda bajo presión de Republicanos y libertarios

La propuesta de privatizar total o parcialmente Codelco abrió un choque inmediato entre el Partido Republicano, la oposición y el propio Gobierno. Mientras la colectividad que encabeza Arturo Squella busca convertir la propiedad de la cuprífera en la próxima “batalla cultural” del sector, La Moneda intenta mantener el debate fuera de una agenda concentrada en seguridad, empleo y reactivación económica.

El timonel republicano planteó que, una vez promulgada la Ley Miscelánea, “lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”.

Squella no propuso necesariamente que el Estado pierda el control, sino vender una participación suficiente para incorporar inversionistas y directores privados con incidencia en las decisiones estratégicas. También abrió la posibilidad de entregar acciones a los trabajadores y destinar parte de los recursos recaudados a financiar programas gubernamentales o incentivos al retiro de funcionarios públicos.

La ofensiva se apoya en la delicada situación financiera de la minera. Su presidente, Bernardo Fontaine, cifró la deuda en torno a los US$ 25 mil millones y advirtió que los costos y gastos aumentaron 43% durante los últimos cuatro años. Por tonelada producida, agregó, el incremento llegó hasta 80%, antecedentes utilizados por la empresa para justificar la pausa de su plan de inversiones.

Para Squella, el diagnóstico exige algo más que ajustes administrativos. “Cada día que pasa bajo el mismo esquema, la empresa pierde su valor y con eso pierden todos los chilenos”, sostuvo. Según su fórmula, una participación privada podría elevar la rentabilidad y permitir que el Estado reciba, en el mediano plazo, utilidades similares o superiores pese a reducir su porcentaje de propiedad.

Pero el planteamiento republicano choca, por ahora, con la línea fijada por el Ejecutivo. El Presidente José Antonio Kast había señalado el 31 de mayo que primero se debía lograr que la empresa funcionara correctamente y solo después abrir el debate. Hacienda también ha tomado distancia, mientras Fontaine aseguró que “Codelco seguirá siendo 100% estatal”. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, había sido todavía más explícito en abril: “No lo hemos conversado. No es un tema de este ministro”.

La diferencia expone una disputa más amplia por la agenda del Gobierno. Con la Ley Miscelánea cerca de su promulgación, Republicanos busca empujar a La Moneda hacia una nueva ofensiva ideológica, mientras el Partido Nacional Libertario también intenta imponer sus propias banderas por la derecha. Ambos sectores ya habían promovido el controvertido proyecto “Escucha su Corazón”, pese a que tampoco formaba parte de las prioridades gubernamentales.

La competencia consiste en marcar el ritmo de una administración encabezada por un Presidente surgido de las filas republicanas, pero que desde La Moneda intenta administrar prioridades, costos políticos y viabilidad legislativa. Privatizar Codelco aparece como una forma de obligar al Ejecutivo a escoger entre la cautela gubernamental y las convicciones históricas de su sector.

Incluso dentro del oficialismo existen reparos. Según consigna La Tercera, en la UDI comparten el diagnóstico favorable a una mayor participación privada, pero advierten que la iniciativa puede ser electoralmente tóxica debido al arraigo de la idea de que “el cobre es de todos los chilenos”. También sostienen que, con el desempleo en 9,4%, el Gobierno debería concentrarse en seguridad y creación de puestos de trabajo.

“Un acto de traición a la patria”

La oposición reaccionó en bloque. El diputado socialista Nelson Venegas calificó la propuesta como “un acto de traición a la patria”, mientras su par Antonio Rivas sostuvo que vender la minera sería “un error histórico”. El exministro Álvaro Elizalde también afirmó que la iniciativa cruza un límite que “ni siquiera durante la dictadura se atrevieron a traspasar”.

Desde el Frente Amplio, Constanza Martínez acusó a Republicanos de intentar entregar al mercado un activo estratégico, mientras el presidente del PPD, Raúl Soto, emplazó al Gobierno a no iniciar una “batalla ideológica y cultural desde el extremismo político”. Los parlamentarios Daniel Núñez (PC), Daniel Manouchehri (PS), Jaime Araya (Ind-PPD), Cristián Tapia (Ind-PPD) y Juan Luis Castro (PS) también anticiparon un rechazo frontal en el Congreso.

Castro apuntó directamente a La Moneda: “¿Están con los republicanos, que es su partido matriz? ¿O van a estar con lo que le han dicho a la ciudadanía, que no se va a privatizar Codelco?”.

En la oposición también se habla de una “encerrona” que Squella instaló sobre el Ejecutivo. La privatización todavía no es una política del Gobierno, no cuenta con un diseño legislativo y enfrenta resistencias incluso en la derecha. Pero Republicanos ya consiguió lo principal: abrir una discusión que obliga a Kast a pronunciarse y disputar, junto con los libertarios, quién escribe realmente la agenda de La Moneda.