Presidente UDI admite que salida de más de 30 autoridades del Gobierno “no es una buena señal”

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reconoció este martes que la salida de más de 30 autoridades desde el inicio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast representa una señal negativa para el Ejecutivo, aunque defendió que las desvinculaciones responden a decisiones oportunas frente a problemas de gestión o cuestionamientos.

En entrevista con Radio ADN, el diputado fue consultado por las recientes renuncias, entre ellas la del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un test de drogas, además de las salidas de los seremis de Salud de Magallanes, Vivienda del Maule y Trabajo de Tarapacá.

“La verdad es que el número no es menor, no vale la pena esconderlo ni vale la pena negarlo”, afirmó. Ramírez agregó que “yo aquí no tengo otra cosa que decir que encuentro que no es una buena señal que salgan tantos seremis”.

Pese a ello, sostuvo que el Gobierno ha debido enfrentar situaciones que justifican las salidas.

“Por supuesto que uno hubiese querido que los seremis que fueron nombrados se mantuvieran en sus cargos, con una buena gestión y sin ningún tipo de problema ni escándalo, pero a veces ocurren cosas que el gobierno tiene que enfrentar y tiene que tomar una decisión”, señaló.

Respecto del caso del exseremi de Salud de Magallanes, cuestionado por denuncias de acoso laboral, indicó que “es absolutamente impresentable” y valoró la decisión del Ejecutivo. “La verdad es que me parece muy bien que en esos casos el gobierno les pida la salida”, sostuvo.

El parlamentario también atribuyó parte de las dificultades a las restricciones presupuestarias que enfrentan las reparticiones públicas. “Hay otros casos de seremis que por un tema presupuestario, porque es la realidad de Chile, yo he podido conversar con ellos y me dicen ‘no tenemos suficiente plata, ni siquiera para contratar a una persona adicional'”, comentó.

Frente a las críticas de la oposición, que ha acusado improvisación en la designación de autoridades, Ramírez descartó esa interpretación y aseguró que existe un trabajo previo en la selección de los equipos.

“Acá hay un equipo de gente que ha estado trabajando en el Segundo Piso, en la búsqueda de quiénes son las mejores personas. Algunos de los seremis que han salido fueron seremis en el pasado y tuvieron una muy buena gestión”, afirmó.

El timonel gremialista añadió que la diferencia con administraciones anteriores es la forma de enfrentar los problemas. “A veces ocurre que se nombra a una persona y, sin importar el nivel de gestión que tenga, se quedan hasta el final, o si hay algún problema, el problema se pone debajo de la alfombra”, indicó.

“Aquí se está actuando de una manera distinta. El costo es, por supuesto, tener que enfrentar una realidad, que es que han salido muchos seremis, mucho más de los que quisiéramos (…) a mí me parece que es correcto cuando las personas no están dando el ancho en una situación de gobierno de emergencia”, agregó.

Sobre la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, Ramírez sostuvo que la decisión de apartarlo del cargo fue adecuada, aunque planteó que un eventual falso positivo podría cambiar el escenario. “Puede ser un falso positivo y, en ese caso, no habría ningún problema para que el subsecretario volviese al gobierno”, afirmó.

“Yo creo que lo que hizo el gobierno, de apartar de inmediato de sus funciones al subsecretario, es lo correcto”, concluyó.