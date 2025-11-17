BAFONA en Ñuñoa

Teatro California, Av. Irarrázaval 1564, Ñuñoa.

Martes 2 de diciembre – 19:30 horas .

Entrada liberada. Se disponen de mil cupos por orden de llegada.

La presentación del Ballet Folklórico Nacional BAFONA, junto a la Corporación Cultural de Ñuñoa, se enmarca en la itinerancia nacional que realiza por el territorio nacional el elenco de música y danza tradicional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La presentación consta de cuatros escenas que representan un recorrido por el folklore diverso de Chile:

“Romance Campesino”, es una coreografía que se enraíza en los ritmos populares del campo, con zapateos firmes que resuenan como el pulso de la tierra, donde la música de instrumentos como el arpa y el acordeón tienen un rol protagónico.

“Homenaje a Rolando Alarcón”, una suite coreográfica y musical que rinde tributo a la figura y obra del destacado cantautor y folclorista chileno Rolando Alarcón (1937-1987), recorriendo algunas de las canciones más importantes y representativas de su repertorio, como «Niña Sube a la Lancha» y «Negro Cachimbo», transformándolas en piezas de danza folclórica.

“Rapa Nui”, obra que muestra una visión contemporánea de la isla, realizada en 2008, junto a Pascual Pakarati, Carolina Vargas y Rodrigo Pakarati. La pieza incorpora danzas ancestrales tales como la Aparima, de origen tahitiano, con música y letra pascuense. También el Toere, una adaptación de bailes y cantos actuales de la polinesia.

“Huasos”, es una de las obras más emblemáticas y recurrentes de BAFONA, que representa la tradición de la zona central de Chile, centrándose en la figura del huaso. Toca temas como bailes y cantos tradicionales del campo chileno, incluyendo la cueca y otros estilos como el gato, o la sajuriana.