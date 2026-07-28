Matthei respalda crítica de Vallejo al Gobierno: “En realidad no hay vocería”

La exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, respaldó las críticas de la exministra Camila Vallejo por la falta de vocerías en el Gobierno de José Antonio Kast. “En realidad no hay vocería”, afirmó al abordar los dichos de la exsecretaria de Estado.

En conversación con Radio Pauta, Matthei reprodujo las palabras de Vallejo: “Es impactante cómo a nadie le importa si ahora hay o no vocería”, para luego manifestar su acuerdo con ese diagnóstico.

La exjefa comunal también citó a la exministra Mara Sedini, quien había acusado que algunos medios publicaban contenidos sin relación con ella, pero utilizaban su imagen porque generaba visitas.

Críticas a la prensa

Matthei sostuvo que ambas exministras describieron una práctica con la que concuerda. “Hay una cierta prensa, sobre todo escrita, que es asquerosa en contra de las mujeres porque arman polémicas”, declaró.

Según afirmó, algunos medios “usan su imagen, ponen cualquier cantidad de foto, cortan las cosas, las sacan de contexto, generan muchos clics y las van destruyendo”.