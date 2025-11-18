CULTURA
Feria “Yo me libro” en Barrio Matta
Feria “Yo me libro”
- Liceo Manuel Barros Borgoño, San Diego 1547, Santiago.
- Sábado 29 al domingo 30 de noviembre – 11:00 a 20:00 horas.
Llega una nueva versión del encuentro que articula libros y organizaciones sociales, bajo el lema “Yo me libro con la educación pública”.
Habrá libros, talleres, conversatorios, presentaciones de libros y música en vivo.
