Feria “Yo me libro” en Barrio Matta

Feria “Yo me libro”

Liceo Manuel Barros Borgoño, San Diego 1547, Santiago.

Sábado 29 al domingo 30 de noviembre – 11:00 a 20:00 horas.

Llega una nueva versión del encuentro que articula libros y organizaciones sociales, bajo el lema “Yo me libro con la educación pública”.

Habrá libros, talleres, conversatorios, presentaciones de libros y música en vivo.