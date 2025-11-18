Publicidad
Feria “Yo me libro” en Barrio Matta

Feria “Yo me libro”

  • Liceo Manuel Barros Borgoño, San Diego 1547, Santiago.
  • Sábado 29 al domingo 30 de noviembre – 11:00 a 20:00 horas.

Llega una nueva versión del encuentro que articula libros y organizaciones sociales, bajo el lema “Yo me libro con la educación pública”.

Habrá libros, talleres, conversatorios, presentaciones de libros y música en vivo.

