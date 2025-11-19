Coloquio “La partida de ajedrez contra el infinito: Reflexiones sobre la posibilidad de creación”

Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Complejo VM20, Ramón Carnicer 15, 7° piso, Providencia.

24 y 25 de noviembre .

Inscripciones AQUÍ.

Este coloquio nace en el marco de la conmemoración de los 100 años de la publicación Manifestes de Vicente Huidobro, un libro donde el poeta reunió sus escritos y manifiestos sobre su teoría estética: el creacionismo.

Esta actividad está siendo organizada por nuestra fundación, Fundación de Las Vanguardias, junto al Doctorado en Filosofía mención Estética y Teoría del Arte, el Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Arte y Humanidades (CIEFAH) de la Facultad de Artes y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Colaboran: Ediciones Qual Quelle; Doble Ciencia Editorial y www.arteyciencia.cl.