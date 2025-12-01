Tercer Encuentro Fanzinero al Mercado Puerto de Valparaíso

Mercado Puerto, Cochrane #117, Valparaíso.

Sábado 6 de diciembre – 11:00 a 20:00 horas.

Este evento gratuito congrega a expositores de distintas regiones del país y tiene como eje central la muestra y exposición de fanzinotecas autogestionadas de la región (Maleta Alerce, La Finca, Comicteca Pilpilén y Aguja).

Además cuenta con instancias de diálogo entre creadores de fanzines, lanzamientos, música en vivo, comida y talleres tanto de collage como de fanzine y otras áreas vinculadas al arte gráfico.

“Nuestro interés con esta edición del encuentro – señala Daher González, una de las organizadoras -, es fortalecer el valor patrimonial de las fanzinotecas autogestionadas de nuestra región y resaltar su aporte a la memoria territorial en dimensión con el archivo y la cultura. En este sentido, los fanzines como soporte son un buen espacio para cultivar instancias que permitan la expresión tanto literaria como gráfica, a la par que estimula un diálogo horizontalizado con las personas como partícipes de la transformación social”.