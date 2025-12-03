Obra sobre Óscar Castro, fundador del Teatro Aleph, en Valparaíso, Maule, Santiago y Bío Bio

5 de diciembre al 5 de enero.

Una adaptación teatral y audiovisual de la autobiografía inédita del actor, dramaturgo, director y fundador de Teatro Aleph, Óscar “Cuervo” Castro – y de un posterior trabajo documental realizado por sus hijos en Chile. Ese es el resultado de la obra “Cuervo”, pieza que indaga especialmente en un capítulo de ese testimonio inédito: el periodo en que su protagonista resistió como detenido en los campos de concentración de la dictadura chilena.

Óscar Castro Ramírez, apodado “El Cuervo”, nació en Chile en el año 1947 y se crió en Colín, Región del Maule. Figura histórica del teatro nacional, su trabajo artístico y de resistencia ha sido reconocido tanto en el país como a nivel internacional. En el año 1968, junto a sus compañeros del Instituto Nacional y compañeras del Liceo N°1, funda en Santiago el grupo Teatro Aleph, compañía cuyo objetivo era hacer un teatro social y en donde sus montajes eran, por lo general, producto de la creación colectiva. Las producciones del Aleph pasaron a la historia del teatro nacional de principios de los 70, con temáticas que aludían a la contingencia de la época (¿Se sirve un cocktail molotov?, Viva la Fanta-CÍA, Al Principio existía la vida). Varias obras del grupo han sido traducidas a diferentes idiomas.

En el año 1974, Óscar fue detenido por la dictadura chilena y llevado a los campos de concentración de Tres Álamos, Ritoque y Melinka-Puchuncaví – después de un funesto paso por el centro de tortura de la Villa Grimaldi. Posteriormente, en 1976 fue exiliado a Francia, junto a su mujer Anita, sus dos primeros hijos y su hermana Marietta. Estando allí, refundan el Teatro Aleph, manteniendo su visión de un teatro que despierte mentes, del arte como una herramienta de resistencia y una forma de hacer justicia. Su vida artística en Francia fue muy prolífera: participó como actor de cine y teatro, escritor y director, recibió premios y reconocimientos tanto en Chile como de la República Francesa (Caballero de las Artes y las Letras, Legión de Honor).

El “Cuervo” nunca perdió el vínculo con su patria, ni con el teatro. En el año 2013, Óscar vuelve a Chile a reinstalar el Teatro Aleph en Santiago, esta vez en la comuna de La Cisterna, en donde hasta el día de hoy mantienen viva su memoria y legado. Finalmente, en el año 2021, Óscar Cuervo Castro fallece en Francia.

La llegada teatral de “Cuervo” a Santiago y regiones

Cuervo es una obra teatral y audiovisual documental, gestada en Francia, dirigida por Óscar y Cosme Castro, e interpretada por Sebastián Castro Vallejo, todos hijos del Cuervo. Relata un capítulo de “Mi Teatrografia: la bella y trágica aventura de la vida”, autobiografía inédita e inconclusa de su padre. Ahí, el Cuervo comparte recuerdos de su experiencia como prisionero político (1974-1976) y la manera en que sobrevivió haciendo teatro. Relato de amor por la vida y por el teatro, el texto y el montaje demuestran el papel fundamental del arte como pilar para fortalecer la resiliencia personal y colectiva.

Los padecimientos sufridos por Óscar y sus compañeros en los campos de concentración de Tres Álamos, Ritoque y Melinka-Puchuncaví eran soslayados por ensayos y presentaciones de teatro que se estrenaban cada semana en los llamados “Viernes Culturales”, en donde el público eran sus propios compañeros de cautiverio y los mismos militare de turno.

La investigación documental, dirección audiovisual, actuación y manejo técnico están a cargo de los hijos de Óscar Cuervo Castro, y la ilustradora Jeanne Frenkel – quienes convierten la escena en un espacio artístico pluridisciplinar. El relato y la experiencia del espectador se verán enriquecidos dado el vínculo íntimo que une el equipo artístico al protagonista de la historia.

Coordenadas

En su gira en Chile la obra “Cuervo” se presentará en distintos escenarios (teatros, universidades, sitios de memoria) y regiones (región de Valparaíso, del Maule, Metropolitana de Santiago y del Bio-Bío); incluido uno de los campos de concentración en donde Oscar estuvo detenido e hizo teatro: el hoy en día Sitio de Memoria Campo de Prisioneros Políticos Melinka-Puchuncaví. Esta función excepcional, desarrollada gracias al apoyo de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, se convertirá en un acto de memoria único en la historia del teatro nacional chileno.

Para brindar mejor accesibilidad para esta especial función del sábado 6 de diciembre, se pondrá a disposición buses de acercamiento para las ciudades de Santiago y Valparaíso, con salida a las 9:30 horas desde Santiago (Av. Bustamante 56, frente al Café Literario) y a las 10:00 horas desde Valparaíso (Plaza Sotomayor). La inscripción se realiza al correo electrónico: prod@etik.com

La gira comenzará en la región de Valparaíso, con una presentación el día 5 de diciembre en la Escuela de Teatro de la UV, Sala Negra Juan Barattini a las 19:00 horas; y luego dos funciones apoyadas por la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos: el sábado 6 de diciembre en el ex campo de concentración, actualmente Sitio de memoria Campo de Prisioneros Políticos Melinka- Puchuncaví, a las 12:00 horas; y luego el mismo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en el Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel a las 18:00 horas.

“Cuervo” visitará también la región del Maule, región nativa de su protagonista, con una presentación el martes 9 de diciembre en el Teatro Abate Molina, Centro de Extensión de la Universidad de Talca – a las 19:00 horas.

En su paso por Santiago la obra tendrá una presentación en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos el día 11 de diciembre; en la comuna de La Cisterna, Sala Julieta del Teatro Aleph el 12 de diciembre; el Teatro por la Paz de la Villa Grimaldi, el sábado 13 de diciembre; y en el Teatro Camino de su amigo Héctor Tito Noguera, el sábado 20 de diciembre.

En la región del Bío Bío, su presentación será el sábado 3 de enero en el Teatro Bio- Bío, Concepción – antes del cierre de la gira en Santiago (Teatro Aleph, La Cisterna) el 5 de enero 2026, junto a toda la familia del Teatro Aleph Chile y con un concierto excepcional de la artista musical Amaia José y el Dúo Pajarito.

Inscripciones para la función excepcional en Puchuncaví-Melinka y buses de acercamiento (Valparaíso & Santiago)

prod@etik.com

Teléfono: 9 5667 7833

Santiago-Puchuncaví-Santiago: salida 9:30 horas desde Av. Bustamante N°56, Providencia, frente al Café Literario.

Valparaíso-Puchuncaví- Valparaíso: salida 10:00 horas desde Plaza Sotomayor.