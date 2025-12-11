Muestra “El encuentro de las manos” en Providencia

Parque de las Esculturas, Avenida Santa María 2201, Providencia.

Inauguración: miércoles 17 de diciembre – 12:30 horas.

Hasta el 29 de marzo.

Conmemorando un año desde la instalación monumental de la escultura de cuatro metros llamada “Mano Abierta” de Providencia del destacado artista Mario Irarrázabal, se inaugura una exposición dedicada a toda la obra del escultor relacionada con sus icónicas manos, de distintos materialidades, dimensiones y formas.

Así, la Fundación Cultural de Providencia rinde un homenaje al trabajo de Irarrázabal que ha dado especial significado a esta forma humana que según sus propias palabras, busca que sean símbolos amigables y queribles para los transeúntes que se las encuentran en el tránsito urbano de los diferentes lugares del mundo donde están emplazadas.

“Tengo la esperanza que la gente las quiera y las vea como algo positivo y optimista”, señala el escultor quien cuenta que el modelo ha sido su propia mano.

“Inauguramos la Mano Abierta hace un año con mucha emoción conmemorando diez años de existencia de nuestra Fundación Cultural y en tan solo 12 meses se ha convertido en una parada muy apreciada para los visitantes, para fotografiarla y fotografiarse, o simplemente sentarse a sus pies”, señala Jorge Andrés González, director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia.

Un viaje en 1977 a Rapa Nui hizo soñar a Irarrázabal con poder hacer obras de escala monumental, que pasaran a ser hitos geográficos poéticos, que fueran parte del paisaje y de la vida de la gente y cuyo mensaje fuera positivo, humanizador. A través de sus obras, nos muestra la nobleza de un artista que, a pesar de los obstáculos y vicisitudes de la vida, encuentra en la escultura su forma de liberación y expresión.

En su imaginario, las manos son un símbolo de paz y en sus obras un mensaje optimista que refleja el mundo interior de un hombre que comprende que la belleza de la vida está en los matices y la diversidad.

La muestra, abierta desde el 16 de diciembre hasta el 29 de marzo de 2026 en la sala de exposiciones del Parque de las Esculturas, -a solo metros de la “Mano Abierta”-, incluirá esculturas, reproducciones, fotografías y maquetas de lo que ha sido el tremendo trabajo de creación de las 5 manos, instaladas en Punta del Este (la primera en 1982), Madrid (1987), Antofagasta (Mano del Desierto 1992), Venecia (1995), y Providencia (la última en 2024), convertidas “en hitos poéticos urbanos” en cada lugar.