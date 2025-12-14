Gran Concierto por la Hermandad 2026

Estación Mapocho, Metro Cal y Canto.

Lunes 12 de enero – 20:00 horas.

Gratis.

Con una obra inédita de Sebastián Errázuriz inspirada en el legado de Gabriela Mistral, y bajo la dirección de Alejandra Urrutia, Vibra Clásica presenta el Gran Concierto por la Hermandad 2026, que vuelve al Centro Cultural Estación Mapocho como uno de los hitos culturales más convocantes de la música clásica en Chile y Latinoamérica.

Esta edición reúne a músicos profesionales, coros ciudadanos, voces infantiles y una comunidad completa que, por una noche, transforma la música en un espacio de encuentro, pertenencia y sentido compartido.

Desde 2019, el Gran Concierto por la Hermandad ha reunido a miles de personas en torno a una experiencia musical gratuita y abierta, ofreciendo un espacio donde la comunidad se encuentra más allá de sus diferencias. Cada edición responde a las necesidades emocionales y sociales de su época.

“Este año, el concierto pone el foco en un tema profundamente mistraliano: la infancia. No la idealizada, sino la real. La que necesita tiempo, atención, ternura; la que a veces se nos pierde entre pantallas, urgencias y silencios. Es justo ahí donde Vibra Clásica nos recuerda una verdad esencial: toda infancia merece protección, belleza y pertenencia. En palabras de la propia Mistral la educación es, sobre todo, un acto de cuidado”, señala Alejandra Urrutia, directora titular de la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago y fundadora de Vibra Clásica.

La obra central será la sinfonía “Raíces y Alas”, escrita por el compositor chileno Sebastián Errázuriz. Cinco movimientos que dialogan con la vida y el espíritu de Gabriela Mistral: sus dolores, su sensibilidad feroz, su manera tan particular de mirar a los niños y niñas como seres completos y no como proyectos. “Raíces y Alas” es, al final, una pregunta abierta que interpela a todos: ¿qué les estamos entregando a las nuevas generaciones para que puedan sostenerse… y volar?

Coro Ciudadano, voces infantiles, mezzosoprano y la narración de Paulina García

La presentación estará a cargo de Alejandra Urrutia, directora titular de la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago y una de las figuras más relevantes del podio latinoamericano. Como cada año, el concierto reunirá a una gran orquesta con cerca de 100 músicos profesionales y preprofesionales, así como artistas internacionales como el Cuarteto Canelle de México y los destacados músicos australianos David Griffiths, clarinete, y Svetlana Bogosavljevic, cello (Ensemble Liaison).

En esta ocasión, además, junto a un coro ciudadano de aproximadamente 150 personas, que se complementa con cantantes profesionales y la voz de la Mezzo-soprano Javiera Barrios, participarán los coros infantiles de la Escuela de Música de Quilicura y del colegio Domingo Santa María de Vicuña, establecimientos que han realizado una comprometida preparación a lo largo de este año para desplegar su talento en este concierto que será su presentación más masiva hasta la fecha.

El Gran Concierto por la Hermandad también contará con la destacada actriz, ganadora de múltiples premios como el Oso de Plata en el Festival de Berlín, Paulina García, que será la voz narradora, en una experiencia artística donde excelencia e inclusión coexisten sin jerarquías.

Luca por Nuca: una forma más de expandir la colaboración

El evento, que se realizará el próximo 12 de enero de 2026 en el Centro Cultural Estación Mapocho a las 20 horas, es gratuito y abierto a todo público, reafirmando la convicción de que la cultura es un derecho y que la música -cuando se comparte de verdad- tiene la capacidad de sostener, reunir y sanar a un país entero.

Como una forma de expandir los espacios de colaboración que dan vida al Gran Concierto por la Hermandad, este año también será posible sumarse a la iniciativa “Luca por Nuca’’ que permite contribuir de manera voluntaria al financiamiento de este evento, con la donación de mil pesos.

“Este concierto es un acervo que hemos ido construyendo colaborativamente y es posible gracias a la voluntad y el compromiso de muchas personas. Al abrir esta iniciativa, respondemos a muchas personas que son parte de la historia de este Gran Concierto y que lo sienten propio. La luca, como le decimos en Chile a los mil pesos, es un gesto de cariño y comunidad que trasciende largamente lo monetario’’, explica Angélica Fanjul, directora ejecutiva de Vibra Clásica.

Vibra Clásica es una iniciativa artístico-cultural cuya misión es potenciar el liderazgo a través de la música, la conciencia social y la transformación colectiva. El Gran Concierto por la Hermandad ha sido, desde su creación, un puente entre tradición e innovación, arte y comunidad, memoria y futuro. El Gran Concierto por la Hermandad es un espacio donde la música es un territorio común.