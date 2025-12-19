CULTURA
Festival Ska & Reggae de Santiago
- Sala RBX, Av. Vicuña Mackenna 1220, Ñuñoa.
- Sábado 27 de diciembre 2025 – 20:00 horas.
- Entradas AQUÍ.
El Festival Santiago Ska & Reggae 2025 se prepara para ser la última gran fiesta ska de este año, reuniendo a emblemáticas bandas del género en Chile.
Con un line up que promete satisfacer a todos los gustos, el festival en su quinta edición, contará con la presencia de Santo Barrio, Santiago Downbeat, Los Bafles y el colectivo Reggae Fever, entre otros.
