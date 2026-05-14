En maratónica jornada Gobierno sortea “tsunami” y logra que Ley Miscelánea pase la comisión Hacienda

El Gobierno logró sortear su primera gran prueba legislativa con la denominada Ley Miscelánea -o Ley de Reconstrucción Nacional-, luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachara durante la madrugada de este jueves el núcleo de la llamada “megarreforma” impulsada por el Presidente José Antonio Kast.

La sesión se extendió por más de 14 horas continuas, cerrando cerca de las 5:00 de la mañana- y estuvo marcada por un clima de alta tensión política, cruces reglamentarios, negociaciones de último minuto y el procesamiento de cerca de 1.500 indicaciones ingresadas por parlamentarios de oposición.

Pese a ello, el Ejecutivo consiguió aprobar el corazón económico del proyecto: la rebaja gradual del impuesto de primera categoría desde el 27% actual hasta el 23% en 2029. La medida fue respaldada por diputados del oficialismo y el apoyo clave del Partido de la Gente.

La reducción tributaria se implementará progresivamente. En 2027 la tasa bajará a 25,5%; en 2028 a 24%; y en 2029 llegará al 23%, según el diseño aprobado por la comisión.

También se aprobó la reintegración del sistema tributario, permitiendo que el impuesto pagado por las empresas pueda imputarse nuevamente en un 100% a los impuestos personales de sus dueños. La integración completa quedaría operativa en 2031.

Otro de los triunfos relevantes para La Moneda fue la aprobación de la invariabilidad tributaria por 25 años para proyectos de inversión superiores a US$50 millones, uno de los puntos más defendidos por el Ejecutivo para entregar “certeza jurídica” a inversionistas.

Sin embargo, la jornada también dejó derrotas importantes para el Gobierno.

Uno de los artículos rechazados fue la eliminación de la franquicia tributaria Sence, mecanismo utilizado por empresas para financiar capacitación laboral. Parlamentarios de RN y parte de la oposición terminaron alineándose para impedir su aprobación.

También cayó el controvertido artículo 8 sobre inteligencia artificial y derechos de autor, que permitía utilizar contenidos protegidos para minería de datos y entrenamiento de sistemas de IA sin autorización previa ni pago asociado.

La norma había generado una fuerte ofensiva de gremios culturales, medios de comunicación y organizaciones como la SCD, Anatel y la Asociación Nacional de Prensa, que acusaban una vulneración a la propiedad intelectual.

En otro de los puntos sensibles, la comisión aprobó facultades para el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) y el traspaso de cuotas a pesos, pero rechazó la condonación parcial incluida originalmente en el proyecto.

La madrugada legislativa estuvo marcada además por fuertes enfrentamientos políticos dentro de la sala.

Los momentos de tensión

Uno de los momentos más tensos ocurrió durante la discusión de la rebaja del impuesto corporativo, cuando el presidente de la comisión, el diputado republicano Agustín Romero, decidió cerrar el debate pasada la medianoche para avanzar rápidamente en las votaciones.

La decisión provocó reclamos de la oposición y duros cruces reglamentarios. Romero incluso respondió al frenteamplista Jorge Brito que si querían cambiar el reglamento “hagan mejor campaña, saquen más parlamentarios”.

También hubo polémica luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificara de “ignorantes” algunas intervenciones parlamentarias durante el debate tributario.

Desde el oficialismo, en tanto, acusaron una estrategia deliberada de obstrucción por parte de la oposición mediante el ingreso masivo de indicaciones.

Aun así, con el paso de las horas se abrió espacio para negociaciones y acuerdos parciales, especialmente con la Democracia Cristiana y el PDG, cuyos votos serán determinantes para la discusión en Sala.

La DC logró abrir conversaciones para reducir el período de invariabilidad tributaria desde 25 a 15 o 20 años y además consiguió el compromiso del Gobierno de compensar fiscalmente a los municipios por la eliminación de contribuciones para adultos mayores.

El PDG, en tanto, mantuvo como condición la presentación del proyecto que establece devolución de IVA para medicamentos y pañales. La diputada Pamela Jiles advirtió que si el Ejecutivo no ingresa esa iniciativa antes de la votación en Sala, el partido podría retirar su respaldo.

Al término de la sesión, el ministro Quiroz valoró el avance legislativo y aseguró que las conversaciones políticas seguirán abiertas. “Estamos con mucha esperanza y muy optimistas de que esto va a salir adelante”, afirmó.

La iniciativa continuará ahora su tramitación en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo antes de llegar a la Sala de la Cámara la próxima semana, donde el Gobierno enfrentará una nueva prueba para asegurar la aprobación en general de su principal proyecto económico. El Gobierno espera tener aprobada la Ley Miscelánea antes de la Cuenta Pública del 1 de junio.