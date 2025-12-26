Muestra fotográfica “Un manto de tristeza” en Valparaíso

Parque Cultural de Valparaíso, Cárcel 471, Valparaíso.

Visita guiada del artista este sábado 27 de diciembre – 12:00 horas .

Hasta el domingo 18 de enero.

Martes a sábado – 10:00 a 13:30 horas y 15:30 a 18:30 horas. Domingos – 10:00 a 13:30 hrs. y 16:30 a 18:30 horas.

Entrada liberada.

Una invitación a reconocer Valparaíso es la propuesta de Marcelo Kohn en “Un manto de tristeza”, exposición fotográfica que se encuentra abierta al público desde el 6 de diciembre en la Sala Laboratorio del Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel.

Marcelo Kohn es un fotógrafo autodidacta con más de 40 años de experiencia, los que se notan en esta muestra compuesta de 16 fotografías que conforman un recorrido entrañable por la ciudad puerto.

“Tras un prolongado deambular por los cerros y escaleras de Valparaíso conecté con un tipo de mirada; me aparecieron relaciones, rincones y también espacios más abiertos”, comenta el artista.

La exposición, que debe su título al Valparaíso que describió Osvaldo “Gitano” Rodríguez en la canción homónima publicada en 1972 en su primer álbum “Tiempo de vivir”, es producto de la profunda conexión que el artista tiene con la poesía de esta pieza sonora. Esta conexión emana de sus propias palabras:

“Durante la década de 1980 asistía regularmente a la Parroquia Universitaria los viernes en la noche a escuchar recitales de música asociados al canto nuevo, una escasa y subterránea oposición a la dictadura militar; fue en ese lugar donde vi y escuché a Aquelarre cantar la canción ‘Valparaíso’ del Gitano Rodríguez, me sentí profundamente impactado por el dejo de tristeza, nostalgia y melancolía que atraviesa la canción, más aún después al escuchar la versión original del Gitano”.

En “Un manto de tristeza”, Marcelo Kohn propone contemplar al habitante porteño, la relación con sus pares y entorno cercano ya que, según él, “la mirada del habitante del puerto de Valparaíso es hacia la inmensidad del mar que tiene enfrente. Enfrentada a esta mirada presento esta otra mirada dirigida a los cerros, sus calles y sus casas”.