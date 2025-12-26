Show de Don Quijote de los 31 Minutos en Teatro del Lago

Teatro del Lago, Av. Philippi 1.000, Frutillar, Región de Los Lagos.

3 de enero – 16:00 y 19:30 horas .

Más información AQUÍ.

Tulio Triviño y compañía abren la temporada artística 2026 de Teatro del Lago presentando en vivo su disparatada versión de la obra de Cervantes, homenajeando con frescura y humor esta inmortal novela de cuatro siglos.

Juan Carlos Bodoque interpreta a Miguel de Cervantes; Tulio Triviño a Don Quijote, Juanin Juan Harry a Sancho, Patana a Pantonia, la sobrina del hidalgo; y Policarpo al posadero. Así, el universo del aplaudido programa infantil 31 Minutos se traslada a la obra de Cervantes en una parodia teatral para niños y adultos que recrea elementos esenciales de la historia, manteniendo algunos de sus aspectos más innovadores: el autor como personaje de la obra, la existencia del libro dentro de la misma novela, etc.

La versión títere del clásico de la literatura es bastante fidedigna al texto original, ya que conserva diálogos enteros de la novela como modo de poner en valor su vigencia. También rescata temas como la fantasía, la necesaria locura o excentricidad que nos saca del día a día y nos inspira a cumplir nuestros sueños a pesar de las dificultades; la amistad y el amor como valores dignos de defender a capa y espada, y el humor como trinchera contra la pedantería.

Por qué ver Don Quijote

Porque es 31 Minutos parodiando una parodia. Al igual como lo hicieron con su versión de Romeo y Julieta, los cerebros de la serie infantil, Álvaro Díaz y Pedro Peirano, se apegan al texto no para desacralizarlo, sino para rescatar el corrosivo sentido del humor presente en el clásico que inauguró la novela moderna. A la vez de utilizar recursos narrativos presentes ya en la obra del siglo XVII: su juego planos narrativos, las referencias a la obra dentro de la misma, etc.

Porque los fondos de la escenografía fueron realizados por el destacado artista del collage Mauricio Garrido, dueño de un estilo que han catalogado de “neo-barroco” según los especialistas. “Garrido traduce en sus collages su imaginario interno, plasmando una explosión de ideas que transitan por lo mítico-religioso, la naturaleza, el cuerpo, las artes, la historia y las tradiciones simbólicas de diversas culturas”, define Constanza Güell, de Antenna. Su obra se ha exhibido en distintos países y está en colecciones particulares, como la del Museo Diego Rivera Anahuacalli de México, y la del cantante y coleccionista Elton John. Por las canciones. Es más que seguro que Pablo Ilabaca (Jaco Sánchez, ex Chancho en Piedra) y Camilo Salinas (Inti Illimani) compondrán una banda sonora acorde a la historia. Ilabaca, con su trabajo para el programa televisivo, marcó pauta durante la primera década de este siglo al reverdecer el género infantil con sus composiciones aptas -y recordables- para todo público. Ficha técnica: Dirección: Álvaro Díaz y Pedro Peirano | Producción ejecutiva: Alejandra Neumann | Música: Pablo Ilabaca y Camilo Salinas | Intérpretes: Alejandra Dueñas, Patricio Díaz, Daniel Castro | Titiriteros: Felipe Godoy, Guillermo Silva, Adolfo Sáez | Asistencia de dirección: Francisco Schultz | Jefe técnico: Luis Reinoso | Dirección de arte títeres: Sebastián Ríos | Ambientación: Marcelo Gacitúa | Producción y administración: Poli de Valle | Diseño gráfico: Andrés Sanhueza | Collages: Mauricio Garrido | Coproducción: Fundación Teatro a Mil.