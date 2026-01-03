Feria del Libro de San Antonio

Plaza Llolleo, San Antonio.

29 de enero al 1 de febrero.

La Biblioteca Pública de San Antonio, en conjunto con la Agrupación Literaria Vicente Huidobro y la agrupación Amigos de la Biblioteca, han unido fuerzas para reactivar una tradición del litoral: la Feria del Libro de San Antonio.

En su 17ª versión, el evento regresa entre los días 29 de enero y 1° de febrero de 2026 para tomarse la emblemática Plaza de Llolleo, recuperando el espacio público con letras y diálogo ciudadano.

El cartel de invitados es realmente destacable. Se ha confirmado la presencia de Diamela Eltit y Elvira Hernández, ambas galardonadas con el Premio Nacional de Literatura, además de la destacada escritora y actriz Nona Fernández. También participarán la historiadora Emma de Ramón, actualmente Directora nacional de archivos, Damaris Abarca pentacampeona nacional de ajedrez, y Tito Escárate, músico y escritor, entre otros. Ellos liderarán conversatorios imperdibles para la comunidad.

Mar y Territorio

La temática central de esta edición será el “Maritorio”, un concepto que busca reflexionar sobre el equilibrio y las tensiones entre el espacio marítimo y nuestro territorio habitado. Para profundizar en esto, participarán destacados arquitectos y urbanistas, quienes dialogarán sobre nuestra identidad costera.

Cada jornada será amenizada por músicos locales, garantizando un panorama completo e imperdible.

Llamado a colaborar

La organización informó que el evento se encuentra abierto a nuevos auspiciadores. Se invita a empresas que deseen apoyar este renacer cultural a contactarse al correo ferialibro.sanantonio@gmail.com para sumar su apoyo.