Inauguración muestra “Otro Poema de Chile”

Del 16 al 22 de enero de 2026

Galería D21

Del 16 al 22 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición “Otro Poema de Chile”, con obras de los artistas Fabiola Arenas, Andrés Maturana, Alonso Bello, Antonia Bertolino, María Jesús Masihy, Ignacio Ruano, Isidora González, Milla Gutiérrez, Karina Román, Erandi Adame y Sofía Godoy, en la Galería D21.

La muestra reúne trabajos de estudiantes del curso Taller de Obra, del Magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Inspirados en el libro Poema de Chile de Gabriela Mistral —compuesto por 131 poemas que trazan una cartografía íntima de paisajes y elementos autóctonos—, los artistas exhiben sus propias visiones y lecturas en relación con una selección de textos tomados directamente de esta obra. Las piezas, como ocurre en los poemas de Poema de Chile, transitan desde el norte hasta el sur del país, ofreciendo múltiples lecturas sobre el extenso paisaje chileno, su cultura y su dimensión humana.

Esta exposición propone revisitar y resignificar la poesía de Gabriela Mistral desde una perspectiva íntima y experimental, a partir de una investigación autoral centrada en las posibilidades que ofrecen las artes visuales contemporáneas para relacionarse con la palabra escrita.