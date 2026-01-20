Presentación del libro “Naturaleza ilustrada de Chile. Invertebrados” en Viña del Mar

Presentación del libro Naturaleza ilustrada de Chile. Invertebrados, de los autores Alfredo Ugarte y Jürgen Rottmann

Miércoles 21 de enero a las 12:00 horas en la Feria del Libro de Viña del Mar

En el marco de la Feria del Libro de Viña del Mar, el miércoles 21 de enero a las 12:00 horas se realizará la presentación del libro Naturaleza ilustrada de Chile. Invertebrados, de los autores Alfredo Ugarte y Jürgen Rottmann. La actividad tendrá lugar en el Liceo Bicentenario de Viña del Mar, ubicado en avenida Libertad con 2 Norte.

La publicación combina rigor científico y valor estético para dar a conocer algunas de las especies silvestres más relevantes y visualmente notables del país. En este volumen, el foco está puesto exclusivamente en los insectos chilenos, seleccionados bajo el criterio experto de sus autores y representados mediante ilustraciones que recuperan la tradición de la ilustración naturalista, cuyo auge se remonta al siglo XIX.

Naturaleza ilustrada de Chile. Invertebrados nace desde la convicción de que solo es posible proteger aquello que se conoce. Bajo la premisa “nadie ama lo que no conoce”, el libro busca contribuir a la educación ambiental y a la valoración del patrimonio natural, acercando la biodiversidad chilena a públicos de todas las edades. Este proyecto editorial fue posible, además, gracias al impulso y entusiasmo de Roberto Edwards Eastman, gestor de la colección.

Alfredo Ugarte, ingeniero agrónomo y destacado entomólogo, cuenta con una extensa trayectoria en investigación y divulgación científica, además de asesorías para documentales nacionales e internacionales, incluyendo producciones de la BBC y Netflix. Jürgen Rottmann, en tanto, es veterinario, ecólogo y una figura clave en la historia de la conservación en Chile, con una reconocida labor en educación ambiental y protección de la fauna, que le ha valido múltiples distinciones, entre ellas el Premio Naturaleza Ladera Sur 2023.

Desde Editorial Universitaria, su gerenta general, Lilian Isamit, destacó que esta obra representa un valioso aporte científico, educativo y cultural, al tiempo que busca despertar la curiosidad y fomentar el cuidado y el respeto por la naturaleza. En ese sentido, subrayó el compromiso de la editorial y de sus autores con la sociedad y con el medio ambiente.

La presentación del libro será una instancia de diálogo en torno a ciencia, ilustración y conservación, y una invitación abierta a la comunidad a acercarse al conocimiento y cuidado de la biodiversidad chilena.