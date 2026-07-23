ClicAM: Gobierno posterga la megarreforma tras perder apoyos en el Senado

Megarreforma queda varada hasta agosto tras revés del Gobierno en el Senado

El Gobierno sufrió un revés en la última etapa de la megarreforma. La Cámara aprobó el informe de la comisión mixta por 80 votos, pero en el Senado La Moneda comprobó que no reunía los 26 apoyos necesarios. Un senador UDI anunció su rechazo, otros oficialistas salieron de la Sala y Matías Walker y Rojo Edwards se disponían a votar en contra. El Ejecutivo retiró la urgencia y la definición quedó para la primera semana de agosto. Después vendrán los requerimientos ante el Tribunal Constitucional y los eventuales vetos. Y mientras la reforma se detiene, la emergencia sigue activa.

Temporal deja 13 muertos y un nuevo frente avanza hacia la zona central

El temporal mantiene un balance de 13 personas fallecidas, cuatro desaparecidas y 3.469 damnificadas. Más de 63 mil continúan aisladas, principalmente en Atacama y Coquimbo, y 139 mil clientes siguen sin agua potable en esta última región. Las clases permanecerán suspendidas durante el resto de la semana en Coquimbo, la provincia del Huasco y Tierra Amarilla. La pausa meteorológica será breve: un nuevo frente llegará este jueves, con lluvias desde Valparaíso al sur y mayor intensidad entre O’Higgins y Biobío. En Santiago se esperan precipitaciones débiles desde la tarde. Y la emergencia convive con otra crisis dentro de La Moneda.

Sedini acusa presiones internas y La Moneda evita responder el fondo

La exvocera Mara Sedini reabrió las tensiones internas del Gobierno dos meses después de abandonar el gabinete. En una entrevista denunció presiones del Segundo Piso, intentos por cambiar su estilo y una campaña de desprestigio tras resistirse a nombramientos solicitados desde el oficialismo. El biministro Claudio Alvarado evitó responder el fondo y aseguró que no había visto la conversación porque estaba concentrado en la emergencia. También dijo que Sedini deberá explicar sus afirmaciones. La controversia vuelve a poner bajo examen la conducción política y las comunicaciones de La Moneda. El debate laboral, en cambio, ya entró al Senado.

Senado abre debate por contratos por hora y aviso de turnos con 24 horas

La Comisión de Trabajo del Senado comenzó a revisar el proyecto que crea contratos por hora, una iniciativa presentada en 2018 y reimpulsada por el Gobierno con suma urgencia. La fórmula permite pactar hasta 30 horas semanales y fija el valor de cada hora en el doble del cálculo basado en el ingreso mínimo. Si el empleador no utiliza todas las horas acordadas, deberá pagar el 75 por ciento. El punto más controvertido es que los turnos puedan informarse con apenas 24 horas de anticipación. El Ejecutivo habla de formalización; la oposición advierte riesgos para la estabilidad laboral y familiar. Y el bolsillo enfrenta otra amenaza.

Quiroz no descarta alza de $30 en las bencinas

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no descartó un aumento cercano a 30 pesos por litro en los combustibles durante la próxima semana. El riesgo responde al salto de las bencinas y el diésel en los mercados internacionales, provocado por daños en refinerías, la guerra entre Estados Unidos e Irán y la menor circulación por el estrecho de Ormuz. A esto se suma un dólar fortalecido, que cerró cerca de su máximo anual. Quiroz pidió mesura, recordó que el Mepco sigue vigente y aseguró que el Gobierno estudiará posibles ajustes. La Enap publicará el cálculo definitivo el 29 de julio. De la economía pasamos a seguridad pública.

“El Panda” será formalizado por dos homicidios frustrados contra carabineros

Carabineros detuvo en Lo Espejo a Benjamín Aedo, conocido como “El Panda”, luego de cinco días de búsqueda. La Fiscalía lo formalizará este jueves por dos homicidios frustrados contra carabineros, tras el ataque a tiros ocurrido durante un control preventivo. Un subteniente ya fue dado de alta y un cabo primero permanece hospitalizado. Aedo intentó escapar por los techos de la vivienda donde se encontraba. Registra condenas por cuatro homicidios frustrados, cuyas penas fueron sustituidas por libertad vigilada intensiva. La audiencia deberá fijar medidas cautelares y precisar los cargos. Ahora, una noticia internacional.

EE.UU. firma pacto nuclear con Arabia Saudita bajo dudas por el uranio

Estados Unidos anunció dos acuerdos con Arabia Saudita para desarrollar un programa nuclear civil: uno de cooperación pacífica y otro sobre salvaguardias. Washington sostiene que el pacto busca evitar la proliferación, pero una cláusula podría permitir que empresas estadounidenses construyan una planta de enriquecimiento de uranio en territorio saudita. El Departamento de Energía no confirmó ese punto. El Congreso deberá revisar lo firmado. Legisladores de ese país y funcionarios israelíes han expresado reparos por el riesgo de uso militar. El acuerdo se anuncia mientras Estados Unidos mantiene su guerra contra Irán. Cerramos con fútbol.

O’Higgins visita a Boca por la Copa Sudamericana

O’Higgins visita este jueves a Boca Juniors en La Bombonera por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las ocho y media de la noche. En el cuadro argentino, Leandro Paredes volvió a entrenar después del Mundial y fue incluido en la lista de concentrados, aunque una fisura en una costilla mantiene en duda su titularidad. Carlos Palacios y Williams Alarcón comenzarían en el banco. La revancha se jugará una semana después en Chile, también a las ocho y media. El ganador de la serie enfrentará a Recoleta de Paraguay en los octavos de final.

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