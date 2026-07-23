Gabriel Cid: “¿Puede la IA cerrar una venta sin una persona? Sí, ya lo hemos hecho”

La inteligencia artificial ya no solo escribe textos, resume documentos o responde preguntas. También vende. Esa es la apuesta de Nexor, la startup chilena fundada por Gabriel Cid, Ian Lee y Daniel Jiménez, que desarrolla agentes de IA capaces de contactar clientes, calificarlos, hacer seguimiento y avanzar a través de buena parte del proceso comercial.

“Nos gusta decir que a los vendedores los convertimos en súper vendedores”, explica Cid en una nueva edición de La Mesa.

Pero la tecnología ya puede ir un paso más allá. Ante la pregunta de si uno de estos agentes es capaz de completar una operación sin participación humana, Cid fue directo:

“¿Puede la inteligencia artificial cerrar una venta sin una persona? Sí, ya lo hemos hecho”. Los agentes pueden operar por teléfono, WhatsApp, email e Instagram y mantener conversaciones que, según el emprendedor, pueden extenderse por más de media hora.

Nexor nació recién a comienzos de 2026, pero ya consiguió levantar cerca de US$1,9 millones y entrar a a16z Speedrun, el programa de aceleración de Andreessen Horowitz, el fondo detrás de Meta, Instagram y Airbnb, entre otros.

La selección fue particularmente inusual: “Antes de que abrieran las postulaciones, nosotros ya estábamos aceptados, estábamos adentro”, cuenta Cid. Y asegura que el atractivo no era solamente el financiamiento: “Nosotros no necesitábamos su capital, queríamos su experiencia, su red y todo lo que involucra estar con ellos”.

La aspiración es competir fuera de Chile desde el comienzo. Nexor ya está explorando mercados como Estados Unidos, Dubái, Singapur y Australia mediante un modelo basado en socios locales.

“Uno no crece montando sociedades y equipos propios. Al igual que Google o Microsoft, uno crece con partners”, explica Cid. La compañía sostiene que ya tiene clientes o pilotos en distintos países y proyecta alcanzar los US$10 millones en ingresos anualizados.

La conversación inevitablemente desemboca en el empleo. Si un agente puede contactar miles de potenciales clientes, calificarlos, hacer seguimiento e incluso cerrar una venta, la pregunta es qué ocurre con los vendedores humanos. Cid sostiene que la herramienta puede utilizarse tanto para crecer como para reducir costos.

“Conectas Nexor y automáticamente vas a ser más eficiente y vas a generar más ventas. Después es decisión del dueño si quiere crecer o reducir costos”.

Frente al riesgo de que la IA termine destruyendo puestos de trabajo, particularmente en una economía chilena que ya enfrenta problemas para crear empleo, Cid apuesta por el efecto contrario en el largo plazo.

“Con la inteligencia artificial van a nacer nuevas profesiones”, sostiene, y pone como ejemplo la aparición de especialistas dedicados a instalar y operar sistemas de IA dentro de las empresas.

El desafío, reconoce, es que Nexor está compitiendo en uno de los segmentos más calientes de Silicon Valley. Hay cientos de empresas desarrollando agentes especializados y el riesgo de que la tecnología se transforme rápidamente en un commodity es real. Cid cree que la defensa está en la infraestructura tecnológica que opera detrás de los agentes: “La carrera de inteligencia artificial es una carrera muy competitiva. No estamos solos y lo sabemos”.