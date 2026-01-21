Mercado Colores de Yungay II

Sábado 24 de enero

Horario: 12:00 a 21:00 hrs

Barrio Yungay – Calles Maipú (Entre Portales y Catedral); Libertad (entre Portales y Catedral), Esperanza (entre Portales y Catedral y Compañía (entre Herrera y Sotomayor)

Entrada: Gratuita

Este sábado 24, el color, la música y el emprendimiento se toman Barrio Yungay con una nueva edición de Mercado Colores de Yungay en el mes del Roto Chileno, una feria cultural y de emprendimiento que promete animar las calles del barrio con una jornada llena de vida.

Mercado Colores llega con una propuesta donde se reunirán más de 100 emprendedores, además de food trucks, música en vivo, arte y espectáculos para toda la familia.

La actividad se desarrollará en las calle Compañía, entre Maipú y Libertad, y contará con presentaciones artísticas, espectáculos de baile, feria vikinga, Djs, entre otras actividades que dan el sello festivo a esta celebración barrial.

El evento es gratuito y abierto a todo público, ideal para disfrutar con amigos, en pareja o en familia, pues considera una amplia parrilla de juegos y talleres para los más pequeños. En los próximos días se anunciarán los artistas que formarán parte de la jornada en jornada en @distritoyungay , @mercadocoloresdeyungay , @gobierno.santiago o @corpo.rm