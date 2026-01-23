Pedropiedra anuncia su Gira de Verano 2026

Gira Pedropiedra por Chile

Las entradas para todas las fechas de la gira Verano 2026 están disponibles en el link

Pedropiedra inicia su año con el anuncio de su primera gira donde recorrerá Chillán, Valdivia, Puerto Montt, Osorno, Temuco, Pucón y La Serena. El inicio de la Gira de Verano 2026 comenzó con el show sorpresa que el músico ofreció el pasado 11 de enero en Plaza Ñuñoa, en el contexto de una actividad gratuita organizada por SERNATUR, que convocó a miles de fanáticos que disfrutaron de la tarde de verano al ritmo de sus grandes éxitos.

Este nuevo tour será un reencuentro ideal para los fans de regiones luego de transcurrido un año desde la última gira de Pedropiedra, y llevarán de vuelta al compositor de clásicos como “Inteligencia Dormida”, “Para Ti” o “La Balada de J González” a escenarios que esperan apreciar en vivo la solidez de su propuesta, con un repertorio completo que destaca las canciones de su más reciente larga duración, “Tótem”.

De este modo, se amplía el recorrido en torno a este reciente trabajo, que tuvo su estreno en un repleto Teatro Coliseo en la ciudad de Santiago, siendo presentado también en los Teatros Municipal de Viña del Mar y Bío Bío en Concepción.

