MSSA celebra Día de los Patrimonios de verano con actividades

Sábado 31 de enero

En el Museo de la Solidaridad Salvador Allende

¡Vive el verano en el MSSA! El Museo de la Solidaridad Salvador Allende se suma a la primera versión del Día de los Patrimonios de verano, la cual se realizará el próximo sábado 31 de enero. En esta oportunidad, los públicos podrán participar de diversas actividades a lo largo de la jornada, pensadas para el encuentro, la reflexión y la experiencia colectiva en torno al arte.

«Para el MSSA siempre es importante sumarse a instancias que convocan al público a participar y disfrutar de actividades culturales. En particular, queremos que nuestro museo sea percibido como un espacio al que se puede asistir en diferentes épocas del año y que siempre tendrá actividades e instancias de participación para sus diferentes públicos. Uno de nuestros objetivos es transmitir que la cultura y el arte dialogan con nuestra cotidianidad y que pueden formar parte de nuestra vida diaria», comenta Macarena Goldenberg, coordinadora del área de Programas Públicos del MSSA.

¡Conoce la programación!

Taller: Plantas que cuidan, introducción a la cosmética y medicina natural, 10:30 hrs.

Inscríbete aquí

En este taller de la Huertxescuela compartiremos saberes sobre maceraciones, tinturas madres y cosmética natural.

El espacio -facilitado por el ingeniero forestal y agricultor urbano Sebastián Lillo y la antropóloga Francisca Delgado- es una invitación a reconocer el cuidado a través del conocimiento de las propiedades de las plantas medicinales como una práctica de memoria y de valoración del patrimonio biocultural.

Para participar, les solicitamos traer algunos frascos pequeños de vidrio para envasar sus preparaciones.

Taller: El museo que queremos, 11:30 hrs.

Inscríbete aquí

Pensado en niños y niñas, habrá una actividad exclusiva donde podrán imaginar y crear el museo de arte que les gustaría tener en su barrio. A través de colores y formas, los participantes intervendrán una imagen de gran formato de la fachada del Museo para dar vida a un espacio que permita jugar, crear e imaginar a partir del encuentro con el arte.

Sábado de Archivo, 11:30 hrs.

Inscríbete aquí

Como una forma de acercar el acervo documental del MSSA, sus artistas, obras e historias a los públicos, el Archivo del Museo realizará una sesión de Jueves de Archivo, un espacio para compartir, observar y conversar en torno a una selección de materiales de distintos artistas, la cual estará dedicada al escultor argentino Enio Iommi.

Enio exploró materiales industriales como el aluminio y el concreto y materiales encontrados que tienden al deterioro y la desintegración, como adoquines, maderas viejas o chatarra. Cofundador de la Asociación Arte Concreto-Invención, impulsó un arte sin representación, comprometido con la acción y la realidad. Su trayectoria fue extensa y provocadora, siempre centrada en el espacio como núcleo del misterio escultórico.

El artista donó al Museo de la Solidaridad su obra Tres formas espaciales (1965), la cual es parte de la exposición Del amor que mueve el sol y las otras estrellas. Colección MSSA.

Vista comentada por la exposición Del amor que mueve el sol y las otras estrellas, 16:30hrs. (Actividad abierta)

Te invitamos a recorrer la exposición de la Colección MSSA: Del amor que mueve el sol y las otras estrellas junto al equipo del Museo. En ella podrás conocer más detalles sobre el origen de la muestra, los artistas y obras en exhibición, para terminar en nuestro antejardín con una activación de la obra de Alexander Calder, en la que nos acompañará la historiadora del arte, investigadora y escultora Marcela Ilabaca.