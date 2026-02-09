Surfestival Pichilemu
Surfestival Pichilemu
- Condominio Pancora, Punta de Lobos, Pichilemu.
- Sábado 14 de febrero – 14:00 a 02:00 horas.
- Entradas AQUÍ.
El evento será una jornada llena de música, arte, surf y actividades para el público de todas las edades.
El recinto contará con punto de hidratación, sector de comidas, foodtrucks y bebidas, barra de alcohol, zona VIP, Surferia con más de 50 expositores, activaciones de marcas, guardarropía, baños, área de primeros auxilios, seguridad y punto de información.
Cartel 2026 / Horarios:
Escenario Santander:
14:45 – 15:15 Santa Cochiguagua
15:45 – 16:30 Israel Vibration
17:00 – 17:45 Akriila
18:15 – 19:00 Quique Neira
19:45 – 20:30 Katteyes
21:30 – 22:45 Cultura Profética
23:45 – 00:30 Los Tetas
01:30 – 02:00 Dj Set
Escenario Royal Guard
14:00 – 14:45 Dj Set
15:15 – 15:45 Dave Polo
16:30 – 17:00 Tao’A
17:45 – 18:15 Consequence of Energy
19:00 – 19:45 The Alive
20:30 – 21:30 Bahiano
22:45 – 23:45 Jere Klein
00:30 – 01:30 Pailita
Escenario Suzuki
14:00 – 14:45 Dj Set
15:15 – 15:45 Casa Calma
16:15 – 16:45 Zinnara
17:15 – 17:45 Zentinela
18:15 – 18:45 Dalmar
19:15 – 20:00 Runakam
20:30 – 21:15 Seamoon + Aura Bae
21:45 – 22:30 Harry Nach
23:00 a 23:30 El Shaaki
00:00 – 00:45 Spiral Vortex
