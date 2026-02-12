Bandas de rock de Valparaíso y Santiago en MIBAR

MIBAR, Santa Isabel #350, Providencia.

Viernes 13 de febrero – 21:00 horas.

Las bandas porteñas “Taira y La Escala de Mercalli”, “Tripulante de Soma” y la banda santiaguina “El Cochinero” se presentarán en vísperas del día de San Valentín.

Durante su show, “Taira y la Escala de Mercalli”, presentarán el single “Fragilidad”, canción dedicada a las personas migrantes, cuyas vidas y búsqueda de la libertad está en riesgo por cruzar fronteras. “Y también a los afectados por los incendios”, agrega.

El sonido de la banda es profundo y texturizado y llama la atención por sus interpretaciones compartidas y un enfoque en la creación de mundos y variados estados sonoros.

Taira y la Escala de Mercalli participó recientemente en el marco del homenaje a la poeta chilena Amanda Durán, que tuvo una amplia convocatoria y donde leyeron textos los poetas Oscar Saavedra, Rodrigo Hidalgo y la periodista Fernanda Quiroz. También se presentaron las bandas Pope Joan y Espectro Odessa.

Durante febrero y en pleno verano la agrupación regresa con toda su potencia musical, la espectacular calidad vocal de Taira Pizarro y una banda afiatada.

También sonarán; “Tipulante de Soma”, banda oriunda de la comuna de Macul en Santiago y que sigilosa, ya cuenta con tres discos editados. El primero, es un LP homónimo, y luego dos EP llamados “La Luz por Dentro” y “Mandala”, obras donde expresan sus más diversas influencias con tintes de rock alternativo y progresivo. Se autodenominan como una banda “difícil de encasillar”

“El cochinero”, será otro de los artífices de un San Valentín más profundo, donde el amor sea colectivo mediante mucho rock and roll.

El Cochinero es un trío instrumental conformado por los integrantes Alonso Cabello (ex baterista de Alectrofobia), Juan Gómez (Guitarra) y Felipe Oreste (Guitarra). Combina potencia, sutileza y habilidad equilibrada a través de narrativas musicales cargadas de texturas sonoras, riffs pesados y arpegios delicados. La obra musical remonta a momentos del rock progresivo sin caer en el exhibicionismo técnico.

La banda actualmente se encuentra trabajando en lo que será su primer EP que verá la luz durante este 2026. Por el momento, se encuentra disponible el single Generación en (De)generación en variadas plataformas de streaming (Spotify, Apple Music, Youtube, etc).