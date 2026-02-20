Convocatoria de Proyectos Artísticos 2026 en Valparaíso

Casa Arte, Blanco 366, Valparaíso.

Hasta el 28 de febrero a casa.artevalpo@gmail.com.

Más información AQUÍ.

Hasta el 28 de febrero está abierta la Convocatoria de Proyectos Artísticos 2026 de Casa Arte, donde artistas visuales, colectivos, curadores, bandas y gestores culturales pueden proponer instancias que dialoguen con el contexto social, cultural y urbano de Valparaíso, apostando por nuevas miradas, materialidades y formatos.

Nelson Gómez, director de Casa Arte, comenta: “Para 2026 queremos consolidar a Casa Arte como un polo cultural activo en Barrio Puerto. Proyectamos fortalecer nuestras áreas formativas (música, danza, plástica y talleres especializados), ampliar la programación expositiva, abrir residencias y seguir generando convocatorias abiertas que dialoguen con el contexto social y urbano. Además, vamos a reforzar alianzas con gestores y colectivos culturales de Valparaíso y otras ciudades”.

Sobre la Convocatoria, detalla: “Buscamos propuestas contemporáneas que dialoguen con el territorio, el contexto social y las problemáticas actuales. Es una invitación a ocupar Casa Arte como plataforma de exhibición, reflexión y circulación artística. Convocamos a artistas visuales emergentes y consolidados, colectivos, curadores y proyectos interdisciplinarios. El espacio permite exhibiciones individuales y colectivas, con trabajos bidimensionales y tridimensionales. Contamos con un espacio amplio, a pie de calle, emplazado en Barrio Puerto, con condiciones adecuadas para montaje expositivo, actividades de mediación, conciertos y talleres de diversas áreas”.

Historia

Marta Espinoza, fundadora de Casa Arte, señala: “El proyecto nace el año 2005 desde el estudio y la necesidad de crear un espacio cultural que integrara artes y otras disciplinas; música, danza, pintura, cocina, terapias alternativas. Tenemos dos objetivos, entregar educación por medio de cursos y talleres en diferentes ámbitos, como así también generar espacios de compartir en torno a las artes en todas sus expresiones, a través de exposiciones, conciertos y encuentros. Partimos en Calle Condell y luego nos trasladamos a Calle Blanco”.

“Casa Arte es un proyecto que se autofinancia, ya que es una empresa de tipo cultural. Hemos buscado acercar las diversas expresiones de las artes a infancias y personas mayores, construyendo juntos en torno al acervo cultural porteño. La multiculturalidad cruza nuestro quehacer, a través de prácticas con estudiantes de otros países, exposiciones como ‘Palestina Libre’ o ‘Falun Dafa’, disciplina espiritual china, conciertos y clases magistrales de música, convocando a un público amplio y comprometido”.

Nelson Gómez asume la dirección cuando Marta se retira. Sobre su trayectoria, señala: “Llegué a Casa Arte a pocos meses de su apertura, asumiendo la cátedra de batería. Me encontré con un proyecto único, concebido como una plataforma para la formación artística, la creación y el cruce entre disciplinas. Ha sido un proceso orgánico, construido paso a paso, con mucho trabajo territorial y comunitario”.

“Asumo la dirección en 2018, junto a nuestra querida amiga, hermana y mamá, Tatiana Farmer, consolidando el trabajo formativo y programático del espacio. Los desafíos han sido múltiples: sostener un espacio cultural independiente en un contexto económico complejo, profesionalizar la gestión, mantener una programación activa y diversa y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo con artistas, públicos y vecinos. También ha implicado reinventarnos, adaptarnos y proyectarnos con una visión a largo plazo”.

A fines del año 2024 Casa Arte se traslada de Blanco 394 a Blanco 366. Al respecto, Nelson expone: “El traslado responde a una necesidad de crecimiento y proyección. Llegamos a este nuevo espacio buscando mayor visibilidad, mejor infraestructura y una conexión más directa con la calle y el territorio. Estar en Barrio Puerto tiene un significado profundo, es un sector histórico, cargado de memoria, tensiones y riqueza cultural. Instalar aquí un espacio artístico es también una declaración: el arte como motor de revitalización, encuentro y dignificación del entorno”.

“El 11 de marzo renombraremos una de las salas de danza, en honor a nuestra compañera Tatiana Farmer, quien nos dejó el año pasado y fue un bastión fundamental en la administración y el espíritu de este espacio. Pronto abriremos una convocatoria para artistas del graffiti y muralistas, en colaboración con Atómica Producciones. Estén atentos a nuestras redes, en Instagram @valparaisocasaarte y Casa Arte en Facebook, este año habrá importantes instancias para encontrarnos”, cierra.