Concierto “270 años de Mozart” en Teatro CorpArtes

Teatro CorpArtes, Rosario Norte 660, Las Condes.

Viernes 18 de marzo – 19:30 horas.

Entradas AQUÍ.

La Camerata de la Universidad Andrés Bello dará inicio a su temporada 2026 con un concierto especial en homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart, en el marco de la celebración de los 270 años de su nacimiento.

La orquesta —formada por 20 músicos y dirigida por Santiago Mesa— contará con la participación del destacado pianista noruego Michael Thomas Haug como solista invitado, quien junto a la Camerata interpretará el Concierto para piano N.º 20 en re menor, K. 466, una de las obras más emblemáticas del repertorio mozartiano.

“La Camerata UNAB inicia un nuevo ciclo bajo la convicción de que la música clásica sigue siendo un puente entre la tradición y las nuevas audiencias. Este homenaje a Mozart no solo celebra una efeméride histórica, sino que reafirma nuestro compromiso con la excelencia artística y la difusión cultural en Chile”, señala Felipe Karadima Skarmeta, director de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello.

Este concierto marca el puntapié inicial de una temporada que incluirá 12 conciertos a lo largo del año, con solistas internacionales y presentaciones tanto en Santiago como en regiones, consolidando a la Camerata UNAB como uno de los elencos estables más relevantes en el circuito cultural universitario del país.