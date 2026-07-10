Qué ver en el Mundial este viernes 10: partidazo entre selecciones europeas
Este viernes continúan los cuartos de final del Mundial 2026 con un atractivo choque entre España y Bélgica, que buscarán uno de los cuatro boletos a las semifinales del torneo. El partido podrá verse por Chilevisión, D Sports, DGO y Paramount+.
La Copa del Mundo 2026 continúa este viernes 10 de julio con una nueva jornada de cuartos de final, instancia que tendrá como único protagonista un esperado duelo entre dos potencias europeas que buscarán instalarse entre los cuatro mejores del torneo.
España y Bélgica se enfrentarán desde las 15:00 horas de Chile en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un compromiso que definirá al segundo semifinalista del certamen.
El encuentro será transmitido por ADN Deportes y podrá seguirse por televisión abierta a través de Chilevisión, además de D Sports en TV cable o satélite y la plataforma de streaming DGO. También estará disponible en Paramount+.
Programación del Mundial 2026 para este viernes 10 de julio
España vs. Bélgica
- Hora: 15:00 horas (Chile)
- Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles
- Instancia: Cuartos de final
- Dónde ver: Chilevisión, D Sports, DGO, Paramount+ y ADN Deportes.
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