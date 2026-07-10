Qué ver en el Mundial este viernes 10: partidazo entre selecciones europeas

La Copa del Mundo 2026 continúa este viernes 10 de julio con una nueva jornada de cuartos de final, instancia que tendrá como único protagonista un esperado duelo entre dos potencias europeas que buscarán instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

España y Bélgica se enfrentarán desde las 15:00 horas de Chile en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un compromiso que definirá al segundo semifinalista del certamen.

El encuentro será transmitido por ADN Deportes y podrá seguirse por televisión abierta a través de Chilevisión, además de D Sports en TV cable o satélite y la plataforma de streaming DGO. También estará disponible en Paramount+.

Programación del Mundial 2026 para este viernes 10 de julio

España vs. Bélgica

Hora: 15:00 horas (Chile)

Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles

Instancia: Cuartos de final

Dónde ver: Chilevisión, D Sports, DGO, Paramount+ y ADN Deportes.