Presentación del libro “Crónicas del exilio” en Concepción

Sindicato Petrox, Janequeo 486, Concepción.

Sábado 28 de febrero – 11:00 horas.

Este libro es del actual Secretario de la Corporación Regional por la Memoria y los DD HH, Gabriel Reyes Arriagada, ex prisionero político, expulsado de Chile con prohibición de ingreso desde marzo de 1975 hasta febrero de 1989 fecha en que retorna a Concepción, su ciudad. Son crónicas escritas en el periodo 2023/25 y publicadas en el diario electrónico local “Tribuna del Bío Bío” que ya no existe.

El autor, que se define como “testigo privilegiado” del exilio, trabajó durante años en la Casa de Chile en México, donde ejerció tareas como Secretario Técnico de la Secretaría para América de Solidaridad con el Pueblo del Chile, organismo unitario del exilio, que coordinaba las acciones antidictatoriales de los Comités de Chilenos existentes en países como Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Panamá, Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros, trabajando con los principales dirigentes de la izquierda como Luis Maira Aguirre, Edgardo Enríquez, Anselmo Sule, Hugo Miranda y Pedro Vuskovic, entre otros.

A decir de la periodista María Eliana Vega, el autor escribe “con prolijidad, cotejando información, rescatando nombres, hechos y fechas” dando vida a “escritos testimoniales, llenos de datos, de anécdotas, de recuerdos personales que forman parte de esa historia poco conocida del destierro que vivieron miles de compatriotas obligados a dejar su patria durante la dictadura de Pinochet”.

El autor se instala, para escribir sus crónicas, desde su condición de provinciano que conocía a sus dirigentes sólo a través de la TV, de poblador que nunca se había subido a un avión y que apenas sabía decir “yes” en otro idioma.

Desde su perspectiva relata, entre otras, las reacciones del exilio frente al asesinato de Orlando Letelier, el terremoto de México, el 5 de octubre, la relación con las luchas de Centro América, especialmente Nicaragua, su relación personal con el llamado “Obispo Rojo” de México, monseñor Sergio Méndez Arceo y la solidaridad permanente del gobierno de Luis Echeverría y los siguientes en México.

El libro será presentado por el ex diputado de Concepción y ex Sub director de Casa de Chile en México Manuel Rodríguez Rodríguez, la editora y destacada periodista en derechos humanos María Eliana Vega y el ex Presidente del Colegio de Periodistas de Concepción, Rodrigo Medina González.